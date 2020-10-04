سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. ومعسكر مغلق قبل مواجهة الزمالك

وقرّر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقاء بعثة الفريق في الإسماعيلية لتخفيف التعب والرهاق على اللاعبين استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر .





وعقد أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة جلسة مع لاعبي الفريق طالب خلالها بعدم التفكير في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل الإيجايبي "1-11". والتركيز على مواجهة الزمالك .





والتقى سموحة والزمالك في الدوري المصري خلال الفترة الماضية في مواجهة من العيار الثقيل والتي انتهت بالتعالد الإيجابي "3-3".