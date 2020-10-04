تحصين 31 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ،والتي بدأت في التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي وتستمر على مدار شهر كامل ،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.





وكشف التقرير اليومي،الذي أعده الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها، ،بلغ 30 ألف و992 رأسا بواقع 26ألف و968 رأسا من الأبقار و3345من الجاموس و679من الأغنام والماعز، وذلك"في الفترة من 19سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر الحالي" ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.





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ونوًه المحافظ عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولى قطاع الطب البيطري لتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،بهدف تحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.





من ناحيته أضاف الدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري أنه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،حيث تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها ،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية.





،مضيفا تستهدف الحملة ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية ، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.