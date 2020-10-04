تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر.. جلال غالي يطلق "لينا في سينا ذكريات"

أطلق الفنان جلال غالي أغنيته الجديدة "لينا في سينا ذكريات" احتفالًا بذكرى انتصار مصر في حرب اكتوبر المجيدة، والأغنية الجديدة من كلمات عمرو هشام وألحان وتوزيع وليد شعبان وقد سجلها جلال في استديوهات ريتاج بدبي حيث يقيم منذ سنوات طويلة.

الأغنية تتكلم عن حب مصر وخاصة شبه جزيرة سيناء التي سطرت بطولات رجالات الجيش المصري وارتوت بدماء من سقطوا شهداء في هذه الحرب المجيدة.





ويقول جلال عن هذا العمل: " رغم اقامتي في دولة الامارات العربية المتحدة بحكم عملي، إلا أن مصر تقيم في قلبي اينما رحلت، ولأنني بدأت قبل أشهر قليلة بمسيرتي الفنية فاحببت ان اغتنم هذه المناسبة لاهدي بلدي وابناء شعبي اغنية من احاسيسي" يشار إلى ان جلال كان قد أطلق مجموعة من الاغنيات منذ بداية جائحة كورونا، وجميع هذه الأغنيات باللهجة المصرية وبايقاعات مختلفة.



