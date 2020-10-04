AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر.. جلال غالي يطلق "لينا في سينا ذكريات"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:03 م
صدى البلد
محمد زاهر
أطلق الفنان جلال غالي أغنيته الجديدة "لينا في سينا ذكريات" احتفالًا بذكرى انتصار مصر في حرب اكتوبر المجيدة، والأغنية الجديدة من كلمات عمرو هشام وألحان وتوزيع وليد شعبان وقد سجلها جلال في استديوهات ريتاج بدبي حيث يقيم منذ سنوات طويلة.
 
الأغنية تتكلم عن حب مصر وخاصة شبه جزيرة سيناء التي سطرت بطولات رجالات الجيش المصري وارتوت بدماء من سقطوا شهداء في هذه الحرب المجيدة. 

ويقول جلال عن هذا العمل: " رغم اقامتي في دولة الامارات العربية المتحدة بحكم عملي، إلا أن مصر تقيم في قلبي اينما رحلت، ولأنني بدأت قبل أشهر قليلة بمسيرتي الفنية فاحببت ان اغتنم هذه المناسبة لاهدي بلدي وابناء شعبي اغنية من احاسيسي" يشار إلى ان جلال كان قد أطلق مجموعة من الاغنيات منذ بداية جائحة كورونا، وجميع هذه الأغنيات باللهجة المصرية وبايقاعات مختلفة. 

وكان جلال قد صور اغنية "لينا في سينا ذكريات" استعدادًا لبثها غدًا على مختلف القنوات المصرية بالاضافة لقناته الخاصة على اليوتيوب.
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإماراتي عبد المنعم العامري يهدي جمهوره أغنية "كلي الك"

كارمن سليمان تكشف كواليس لينا رقصة.. فيديو

بسمة بوسيل تغني لـ تامر حسني في عيد ميلاده.. شاهد

«لينا رقصة» لـ كارمن سليمان تكسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة

عاشوا.. أغنية جديدة إهداء من الداخلية للقوات المسلحة.. فيديو

أحمد صلاح فرحات يطلق أغنية "إحنا" بمناسبة انتصارات أكتوبر

ترشيحاتنا

ضربة جديدة لـ ليفربول.. إصابة أليسون بيكر قبل لقاء أستون فيلا

مع التحذير من عودة كورونا.. 10 نصائح للوقاية من الفيروس

العرافة بابا فانجا حديث العالم بعد تنبؤها بمرض ترامب.. وهذا الأمر تتوقعه لـ بوتين

هل ينتقم ترامب من الصين بضربة نووية من مستشفى العزل؟.. فيديو

على متن يخت.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

مفاجأة 2021.. عصام كاريكا يعلن عن تعاونه مع سمية الخشاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الطائرات الحربية إلى السيارات الفارهة.. تعرف على قصة إنشاء BMW

بعد إثارتهما للجدل.. شاهد صورا تجمع بين ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو

أودي تطرح Sportback A3 الهاتشباك الجديدة.. صور