AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عبد الرحيم كمال يتساءل: ليه الأهلي والزمالك في الهوا بالليل والباقى فى الحر.. ونبيل الحلفاوي يرد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:10 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
أحمد إبراهيم
نشر المؤلف عبد الرحيم كمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان مباريات الدوري العام وسر لعب الاهلى والزمالك فى المساء وباقى الفرق فى الحر. 

قال عبد الرحيم كمال: "هو ليه كل الفرق تلعب في عز الحر والعطش والاهلي والزمالك بس في الهوا بالليل ؟؟؟ ايه بجد السند القانوني الرياضي القصة دي؟.

وهو ما دفع الفنان نبيل الحلفاوى للرد عليه قائلا: "غالبا مواعيد رعاة وإعلانات". 

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على أهمية تولي بيتسو موسيماني تدريب النادي الأهلي في الفترة الحالية خلفا للسويسري لرينيه فايلر.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏‎#موسيماني.. بالنسبة للمنتخب أنا من المنحازين للمدرب المصري. لأنه يتسلم الجاهزين ويوظفهم ويبث فيهم الروح. أما بالنسبة للأندية فهي مصنع اللاعبين.. وقت طويل للتدريب والتطوير. وهنا".

واضاف نبيل الحلفاوي "‏ وهنا أفضل الأوروبيين لصلتهم المباشرة بأحدث الأساليب العلمية المستخدمة في المصنع. فهل جنوب أفريقيا أكثر مواكبة منا للتطورات الأوروبية؟ ربما.

أما الجوانب الإيجابية في هذا الاختيار فهي أنه أولا صاحب سيرة ذاتية قوية.. ثانيا على دراية بدروب أفريقيا ولن يحتاج وقتا للتأقلم..".

وتابع نبيل الحلفاوي" ‏وهو الأهم متابع جيد للأهلي والكرة المصرية. مدرك لقيمة الأهلي ويكاد يكون منبهرا بجماهيريته رابعا على المستوى الشخصي هو يجيد التعامل مع الإعلام. نجاحاته لم تنل من تواضعه متفائل به وأثق أنه سرعان ماسيكتسب محبة اللاعبين والجمهور وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للمستطيل الأخضر".
Advertisements

موضوعات متعلقة

نبيل الحلفاوي عن ضياع بطولة دوري أفريقيا من الأهلي والزمالك: هنزعل كام يوم

نبيل الحلفاوي يعلق على لقاء القمة القادم بين الأهلي والزمالك

نبيل الحلفاوي: الأهلي محتاج المعارين

نبيل الحلفاوي يعلق على رحيل فايلر وتولي موسيماني تدريب الأهلي

بعد التعاقد مع موسيماني.. نبيل الحلفاوي يدافع عن رينيه فايلر

شوبير: الأهلي يكرم الجهاز المعاون لـ ڤايلر غدا

ترشيحاتنا

عدوى خطيرة تقتل 23 شخصًا في أسبوع بدولة إفريقية

الظهور الأول لـ موسيماني.. تشكيل هجومي قوي متوقع للأهلي أمام المقاولون العرب

بشرى سارة من خبراء البترول حول أسعار البنزين الجديدة في مصر.. تفاصيل

ضربة جديدة لـ ليفربول.. إصابة أليسون بيكر قبل لقاء أستون فيلا

ملك الترسو والكينج.. سر تسمية أكتوبر شهر العظماء

تعرف على شروط الحصول على جهاز كروم كاست مجانا من جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الطائرات الحربية إلى السيارات الفارهة.. تعرف على قصة إنشاء BMW

بعد إثارتهما للجدل.. شاهد صورا تجمع بين ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو

أودي تطرح Sportback A3 الهاتشباك الجديدة.. صور