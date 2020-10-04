طلاب جامعة عين شمس يشعلون روح الوطنية والحماس خلال مشاركتهم اليوم في المعرض السنوى للثقافات العسكرية احتفالا بنصر أكتوبر المجيد

تحت شعار ( أكتوبر من التحرير إلى التعمير) شاركت جامعة عين شمس اليوم في المعرض السنوي للثقافات العسكرية بالتعاون مع هيئة البحوث العسكرية والذي يقام في إطار احتفالات مصر و المصريين بانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان " ذاكرة أكتوبر " .





وجاءت مشاركة الجامعة ممثلة في الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،و إشراف أ.د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث قدم نخبة من طلاب وطالبات الجامعة على المسرح المقام ببانوراما حرب أكتوبر ، مجموعة من الفاعليات الثقافية و الفنية والتي لاقت إعجاب الحضور ، حيث شارك منتخب الجامعة في الموسيقى و الكورال و الفنون الشعبية ، بمجموعة مختارة من الأغاني الوطنية التي أشعلت حماس الجمهور و لامست روح الولاء و الإنتماء ، وذلك بقيادة وتدريب الفنان محمود وحيد، و الفنان حسن شحاته مصمم ومدرب منتخب الجامعة للفنون الشعبية .





كما شاركت الجامعة بعرض مسرحي بعنوان ( أمير الشهداء) تم إنتاجه خصيصًا احتفالًا بهذه الملحمة الوطنية ، من إخراج محمد ذكي ، و تدور أحداثه حول بطولات أحد اساطير الصاعقة المصرية ، في سياق درامي يربط بين انتصارات أكتوبر ١٩٧٣ و بطولات الجيش المصري في العصر الحالي ضد قوى الإرهاب الغاشم .

و أكد أ. د. عبد الفتاح سعود أن الجامعة تحرص على المشاركة في هذا التقليد السنوي عرفانًا منها بما قدمه أبطال الجيش فداءًا لوطننا الغالي مصر، لافتًا إلى أن الجامعة لم تدخر جهداُ في تقديم كل سبل الدعم و الرعاية والتشجيع لأبنائنا الطلاب لإخراج هذا العمل بالصورة المشرفة.





و أشار إلى أن احتفالات الجامعة متواصلة لإحياء ذكرى النصر العظيم ، حيث يقام غدًا على مسرح جامعة عين شمس احتفالية كبرى تتضمن العديد من الفقرات ، وذلك عقب تجديد المسرح بالكامل بالتعاون مع عدد من المؤسسات الكبرى المتخصصة في المجال منها مدينة الإنتاج الإعلامى، فضلًا عن تدريب الطلاب على أعلى مستوى بالتعاون مع نخبة من الأساتذة و المتخصصين من دار الأوبرا المصرية ،وذلك وفق البروتوكول الموقع بين الجانبين.





و أكد أ.د. عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس تزخر بالعديد من المواهب التي أثبتت نفسها في كافة الفاعليات التي تشارك فيها الجامعة محليًا و عربيًا و دوليًا.