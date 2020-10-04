AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب جامعة عين شمس يشعلون روح الوطنية والحماس خلال مشاركتهم اليوم في المعرض السنوى للثقافات العسكرية احتفالا بنصر أكتوبر المجيد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:24 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي
تحت شعار ( أكتوبر من التحرير إلى التعمير) شاركت جامعة عين شمس اليوم في المعرض السنوي للثقافات العسكرية بالتعاون مع هيئة البحوث العسكرية والذي يقام في إطار احتفالات مصر و المصريين بانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان " ذاكرة أكتوبر " .

وجاءت مشاركة الجامعة ممثلة في الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،و إشراف أ.د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث قدم نخبة من طلاب وطالبات الجامعة على المسرح المقام ببانوراما حرب أكتوبر ، مجموعة من الفاعليات الثقافية و الفنية والتي لاقت إعجاب الحضور ، حيث شارك منتخب الجامعة في الموسيقى و الكورال و الفنون الشعبية ، بمجموعة مختارة من الأغاني الوطنية التي أشعلت حماس الجمهور و لامست روح الولاء و الإنتماء ، وذلك بقيادة وتدريب الفنان محمود وحيد، و الفنان حسن شحاته مصمم ومدرب منتخب الجامعة للفنون الشعبية  .

كما شاركت الجامعة بعرض مسرحي بعنوان ( أمير الشهداء) تم إنتاجه خصيصًا احتفالًا بهذه الملحمة الوطنية ، من إخراج محمد ذكي  ، و تدور أحداثه حول بطولات أحد اساطير الصاعقة المصرية  ، في سياق درامي يربط بين انتصارات أكتوبر ١٩٧٣ و بطولات الجيش المصري في العصر الحالي ضد قوى الإرهاب الغاشم .
و أكد أ. د. عبد الفتاح سعود أن الجامعة تحرص على المشاركة في هذا التقليد السنوي عرفانًا منها بما قدمه أبطال الجيش فداءًا لوطننا الغالي مصر،  لافتًا إلى أن الجامعة لم تدخر جهداُ في تقديم كل سبل الدعم و الرعاية والتشجيع لأبنائنا الطلاب لإخراج هذا العمل بالصورة المشرفة.

و أشار إلى أن احتفالات الجامعة متواصلة لإحياء ذكرى النصر العظيم ، حيث يقام غدًا على مسرح جامعة عين شمس احتفالية كبرى تتضمن العديد من الفقرات ، وذلك عقب تجديد المسرح بالكامل بالتعاون مع عدد من المؤسسات الكبرى المتخصصة في المجال  منها مدينة الإنتاج الإعلامى،  فضلًا عن تدريب الطلاب على أعلى مستوى بالتعاون مع نخبة من الأساتذة و المتخصصين من دار الأوبرا المصرية ،وذلك وفق البروتوكول الموقع بين الجانبين.

و أكد أ.د. عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس تزخر بالعديد من المواهب التي أثبتت نفسها في كافة الفاعليات التي تشارك فيها الجامعة محليًا و عربيًا و دوليًا.
و من المقرر أن يشهد مسرح جامعة عين شمس في تمام الساعة السابعة من مساء غد الإثنين الموافق ٥ أكتوبر احتفالية كبرى استمرارًا لسلسلة احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر ١٩٧٣.
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تشارك بالمهرجان المصري للمسرح التجريبي .. صور

رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب المشاركين في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

فعاليات متنوعة .. جامعة عين شمس تحيي ذكرى انتصار أكتوبر بالتعاون مع هيئة البحوث العسكرية

الثقافة تحتفل بذكرى نصر أكتوبر الـ47: 1003 فعالية في القاهرة والمحافظات

جامعة الأزهر تنظم معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر.. الأحد

نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب

ترشيحاتنا

ترامب في العزل وزوجته بـ البيت الأبيض.. لماذا لم تنقل ميلانيا للمستشفى؟

ضبط محامى يتاجر فى أموال العاملين بالخارج بحجم تعاملات 72 مليون جنيه

أخبار الرياضة.. سببب انقطاع بث قناة الزمالك.. ميدو يسب رئيس الجبلاية الأسبق

مرتضى منصور: الزمالك لن يتنازل عن ملف نادي القرن

طه إسماعيل يكشف عن موقفه من تولي موسيماني الإدارة الفنية للأهلي

اتحاد الكرة يطالب الأهلي والزمالك بحضور 6 لاعبين.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عملية خلع ضرس العقل مؤلمة

بعد طلاقها رسميا.. إطلالات تبرز أنوثة حلا شيحة

خبيرة تجميل تكشف عن نوع بشرة يصعب وضع المكياج عليها