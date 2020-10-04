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هل ينتقم ترامب من الصين بضربة نووية من مستشفى العزل؟.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:12 م
ترامب والرئيس الصينى
ترامب والرئيس الصينى
أسامة علي

منذ انتشار فيروس كورونا ليصبح وباء عالميا اعتاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على مهاجمة الصين ومنظمة الصحة العالمية حيث أكد مرارا وتكرارا أنهما تعاملا بتراخى مع فيروس كورونا حيث أكد فى أحد خطاباته قائلا:"الصين أخفت الفيروس والكثير من الحقائق حوله ونتج عن ذلك خسائر بشرية واقتصادية،لماذا لم يصل الفيروس إلى مدن أخرى داخل الصين مثل بكين ولكنه وصل إلى أوروبا".


وفى خطاب مسجل له في وقت سابق عرض في الجمعية العامة للأمم المتحدة هاجم الرئيس ترامب، الصين مجددا قائلا"يجب أن نحاسب الأمة "الصين" التي أطلقت هذه الجائحة على العالم"، لافتا إلى أنه فى الأيام الأولى للفيروس أوقفت الصين رحلات السفر محليا في الوقت الذي سمحت فيه للرحلات الجوية بمغادرة الصين وإصابة العالم".


والتقطت عدسات الكاميرات يوم الجمعة الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء ذهابه إلى ريد والتر المركز الطبي عسكري يرافقه حامل الحقيبة السوداء أو كرة القدم النووية "NUCLEAR FOOTBALL" ،بعد إصابته بفيروس كورونا، ذلك حسب فيديو نشرته "سبوتنك".


واعتاد الرئيس الأمريكي ترامب أن ترافقه الـ "NUCLEAR FOOTBALL" وهي عبارة عن حقيبة سوداء تتكون من هيكل من الألومنيوم ويبرز منه هوائي يشير بأنها تحوي معدات اتصال.


وحسب بيل غيولي، مدير سابق للمكتب العسكري في البيت الأبيض، أن الـ NUCLEAR FOOTBALL تحتوي أربعة بنود، الغرض الأساسي منها هو تأكيد هوية الرئيس والسماح له بالاتصال مع مركز القيادة العسكرية الوطنية في وزارة الدفاع الأمريكية وتوجيه ضربات نووية، حال تواجده خارج مركز غرفة العمليات بالبيت الأبيض.


وتتضمن الحقيبة السوداء:


1-كتاب أسود من 75 صفحة، يحتوي تعليمات وإجراءات لتوجيه ضربة نووية انتقامية.


2- كتاب أسود آخر يتضمن قائمة مواقع سرية لإيواء والحفاظ على الرئيس بأمان في حال تشغيل القنبلة.


3-كتيب من 10 صفحات يتضمن تعليمات حول كيفية تشغيل نظام الطوارئ.


4-بطاقة الإدخال تحوي شفرة المصادقة على الإطلاق.


وشهدت الأيام الأخيرة هجوم جو بايدن مرشح الرئاسة الأمريكية ومنافس ترامب، سياسته في التعامل مع فيروس كورونا، حيث قال سيفعل دونالد ترامب كل ما في وسعه لصرف الانتباه عن حقيقة أنه بسبب استجابته الفاشلة لـ كوفيد -19، مات أكثر من 200 ألف أمريكي"، فهل يفعلها الرئيس الذى طالما فاجئ العالم بقرار جديد من قراراته المثيرة وينتقم من الصين بسبب فيروس كورونا؟؟. 

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