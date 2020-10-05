من جذوع النخيل.. تنفيذ صوب زراعية صديقه للبيئة في الوادي الجديد.. صور

تشتهر محافظة الوادي الجديد ، بزاعة النخيل، حيث يبلغ عددها ما يزيد عن 2,3مليون نخلة من أفضل الأنواع والتى تمثل المحصول الاستراتيجى لأبناء المحافظة وتعتبر مصدر رزق سنوي للسكان على الرغم من تعرضهم لخسائر فادحة بسبب تكرار نشوب الحرائق فى مزارع النخيل، إلا أن النخيل ما زالت هى رأسمال المواطن في الوادي الجديد.





وبسبب الحرائق المتكررة والخسائر التي يتكبدها المزارع الواحاتي كل عام لجأت المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبيئة وجهات آخرى مختصة للتفكير خارج الصندوق للحد من تكرار تلك الحرائق وكانت أبرز تلك الافكار هى الاستفادة من جذوع النخيل الميت فى صناعة وتجهيز الصوب الزراعية لتكون أول تجربه حقيقة صديقة البيئة، فضلا عن انخفاض تكلفتها عن الصوب التقليدية بحوالى 75% وتحقق انتاجا مضاعفا.





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حيث قال المهندس عبد الحكم جبالى رئيس مركز بلاط ومساعد المحافظ لمشروعات البنية التحتية والجهات المانحة، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه منذ توليه مساعد المحافظ لمشروعات البنية التحتية وهو لا يألوا جهدا من اجل تنفيذ فكرة الصوب الزراعية صديقة البيئة من جذوع النخيل الميت، حيث اقترح اكثر من مرة تلك الفكرة من اجل الاستفادة من مخلفات النخيل والحد من انتشار الحرائق بسبب تلك المخلفات .





واضاف أنه تم بالفعل تطبيق الفكرة والتى جرى تنفيذها بقرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة من خلال تنفيذ صوبة زراعية على مساحة 1200 متر مربع وهى تعادل 5 أضعاف الصوب التقليدية.





واوضح جبالى أن فكرة الصوب الزراعية من جذوع النخيل تعمد على إنشاء قوائم من جذوع النخيل بارتفاعات متساوية وهى لا تتكلف فى تأسيسها حوالى 900 جنيه كما يستخدم فيها مخلفات إطارات السيارات، وذلك لوضعها فوق رؤوس جذوع النخيل لتفادى تمزيق الأغطية البلاستيكية التى يتم وضعها فوق الصوبة وتتميز تلك الصوب أنها مسطحة وتسمح بزراعة أنواع أكثر من الزراعات فيها بجانب سهولة التحرك فيها وممارسة الأعمال الزراعية دون عوائق.





وأوضح الجبالى أنه بعد نجاح التجربة مبدئيا وجه المحافظ بتعميم و تدريب الوحدات المحلية علي تنفيذ تجربة إنشاء صوب زراعية من الخامات البيئه من مخلفات النخيل لكونها تساهم في التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وإعادة إستخدامها وتجنب مخاطر الحرائق الناتجة عنها كما أنها مثالية للشباب الراغب في إقامة مشروعات زراعية نظرا لإنخفاض تكلفتها مقارنة بالصوب الزراعية التقليدية بنسبة تقترب من 70 %.





وأكد الجبالى أنه يجري حاليا تعميم مشروع الصوب الزاعي صديقة البيئة بكاف قري ومراكز المحافظة ، حيث تم تنفيذ مشروع للصوب الزراعية من مخلفات النخيل بقريه القصر بمركز الداخله على مساحه 1400 م2 لزراعة الخضروات.





ولفت الي انه يجري حاليًا تنفيذ مشروع الصوب الزراعية صديقة البيئة بقرية المعصره التابعه لمركز الداخلة لزراعتها بالخضروات لبيعها للمواطنين باسعار مخفضة فضلا عن توفير عشرات فرص العمل للشباب.



