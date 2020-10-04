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فن

بعد غياب 4 سنوات.. منى زكي تعود للسينما بـ الصندوق الأسود

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:28 م
صدى البلد
محمد نبيـل
بعد غياب دام أربع سنوات تعود الفنانة منى زكي للسينما ببطولة فيلم الإثارة "الصندوق الأسود" والذي يشاركها بطولته محمد فراج ومصطفى خاطر، ومن إخراج محمود كامل، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض المصرية.


وتجسد منى زكي دور ياسمين، حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.
الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال.

الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

يُذكر أن آخر بطولة لـ منى زكي في السينما كان من خلال مشاركتها في فيلم " من 30 سنة"، حيث قامت بدور شاعرة محدودة الموهبة تتمتع بقدر من السذاجة وخفة الظل.

الفيلم بطولة جماعية شارك فيها كل من أحمد السقا، شريف منير، نور، ميرفت أمين وجميلة عوض، ومن إخراج عمرو عرفة.
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