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رياضة

مرتضى منصور: مصر تحملت الكثير في عهد الجماعة الإرهابية.. وندعم الجيش والشرطة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:41 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أن الشعب المصري تحمل الكثير خلال السنة التي حكم فيها جماعة الإخوان الإرهابية البلاد، مشيرا إلى أن مصر عانت للدرجة التي كان يتم اختطاف الرجال في عز النهار.

وأضاف منصور خلال اجتماعه برؤساء الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي بمقر النادي اليوم أن السنة التي حكم فيها الإخوان كانت اسوأ ما يكون، لذلك نحن ندعم بلدنا وشرطتنا وجيشنا.

وتابع رئيس الزمالك: "من الوارد أن يقول شخص لي إنني أقوم بإدخال السياسة في الرياضة، لكنني أقول لهم نعم أفعل ذلك لأن كل المؤامرات التي يتم تجهيزها تحاول تحريض شباب جماهير الأهلي والزمالك لبث الفتنة".

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي ضرورة حماية مصر من المؤامرات التي يدبرها بعض المخربين الذين لهم مصالح خارجية.

وقال رئيس النادي خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية إنه علينا دعم بلدنا بكل الطرق الممكنة، لذلك يجب علينا الوقوف خلف رئيس الجمهورية والجيش والشرطة.


وأضاف :"لابد من الوقوف ضد كل المخربين الذين يتواجدون خارج مصر".


وأوضح مرتضى منصور أن الرياضة لها علاقة بالسياسة، وهناك أشخاص يريدون إحداث فتنة بين الجماهير وخطة للوقيعة بين الزمالك والاهلي، من خلال مساعدة من بعض الصفحات المشبوهة المأجورة وأشخاص آخرين، مطالبا الجميع بعدم الانسياق لهذة الفتنة.

وأضاف :" هناك أشخاص بالاسم يتخابرون مع قطر ويثيرون الفتنة في مصر ، ورسالتي للنائب العام لا تتركوا هؤلاء الأشخاص الذين يريدون خراب في البلد ،
نثق في النائب العام وفي قضاء مصر الشامخ" .
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