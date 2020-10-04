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حوادث

3 سنوات حبس لتاجرى مخدرات بشرم الشيخ

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:28 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
ايمن محمد
اصدرت محكمه جنايات جنوب سيناء فى جلستها التى عقدت اليوم الاحد حكمها بحبس تاجرى مخدرات بشرم الشيخ لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة .

تعود احداث الواقعة الى يوم 14يناير 2020 عندما تمكن النقيب أحمد خلاف معاون مباحث اول شرم الشيخ من ضبط المتهمان مصطفى أحمد سلمى 25سنة سائق وأحمد موسى عيد سائق اثناء تفقدة الحالة الأمنية بمنطقة حى النور شاهد سيارة تقف على جانبى الطريق وما ان شاهداه فرا  هاربين بالسيارة وتعقبهم ضابط المباحث والقوة المرافقة له حتى اصطدم باتوبيس سياحى وتمكن من القبض علي المتهم الاول وهروب المتهم الثانى 

 وبتفتيش المتهم الاول عثر بحوزته على قطعتين  كبيرة الحجم من مخدر الحشيش "فرش حشيش " وبتفتيش السيارة  عثر بداخلها على 4 لفافات صغيرة الحجم ومبلغ 4175جنية و30دولار امريكى وسلاح ابيض و3تليفونات محمولة وبمواجته اعترف بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهواتف لتسهيل الاتصال بالعملاء. 

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 3070لسنة 2020جنايات اول شرم الشيخ  وبالعرض على النيابة قررت حبسه اربعة يام احتياطيا وتم التجديد له واحالتة الى محكمة الجنايات وقيدت القضية برقم 141لسنة 2020كلى جنوب سيناء وبجلسة اليوم اصدرت المحكمة حكمها المتقدم .

 صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ممدوح محمود ايوب وإيهاب محمد عصمت وبحضور أحمد عبدالمنصف وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز 
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