AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أسامة الأزهري: أكثر من 700 موضع في القرآن تحدث عن التعقل والفهم والتدبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:27 م
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
محمود ضاحي
قال الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الإنسان بناء عريق، لأجله أنزل الله الرسل وأوحي الله الوحي، ولأجله جعل الدنيا والآخرة، والميزان والحساب، وسخر ما في السموات والأرض.

وأوضح الأزهري أثناء لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الإنسان أشرف ما في عالم الخلق أسجد الله له الملائكة وجعله مميزا بمواهب وملكات وجعله يبدع في العلم والمعرفة والحضارة لكن ممكن أن يقع أسيرا لأهوائه وشهواته فيكون في أسفل سافلين.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الإنسان مملكة مكونة من الجسم والعقل والقلب والروح والنفس.

وأكمل "تأملنا القرآن والواقع والوجود وجدنا أن الإنسان مكون من هذه المكونات الخمسة وفي موضع يقول سبحانه وتعالى فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ، وقال تعالى  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وقال تعالى  فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ".

وتابع: تكرر في القرآن ما يزيد على 700 موضع يتحدث عن التعقل والفهم والتدبر.

Advertisements

موضوعات متعلقة

علي جمعة يرد على من يتهمون الصوفية بالتساهل في اتباع الشرع

قصة بداية الخلق.. علي جمعة: القرآن جعل لها معنى جليلا

اقرأها لـ 7 أيام أو أكثر بهذا الشرط .. سورة قرآنية تقوي الذاكرة وتعالج النسيان

حال المؤمن .. علي جمعة: يجب الإيمان بهؤلاء الرسل تفصيلًا

محمد وهدان يوضح 4 آيات معلقات بعرش الرحمن

سورة قرآنية تقوي الذاكرة وتعالج النسيان.. علي جمعة يوضح

ترشيحاتنا

وسط دعوات جمهورها بالشفاء.. بسمة وهبة تفقد وزنها بسبب مرض نادر

رسميا.. انفصال حلا شيحة عن زوجها الكندى

هاجي أعملكم ثورة .. قرار عاجل من المحكمة ضد حمو بيكا في قضية سب هاني شاكر

الكويت تنهي عمل عدد من الوافدين لديها

بعد طلاقها رسميا.. إطلالات تبرز أنوثة حلا شيحة

هل عملية خلع ضرس العقل مؤلمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عملية خلع ضرس العقل مؤلمة

بعد طلاقها رسميا.. إطلالات تبرز أنوثة حلا شيحة

خبيرة تجميل تكشف عن نوع بشرة يصعب وضع المكياج عليها