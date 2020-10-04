أسامة الأزهري: أكثر من 700 موضع في القرآن تحدث عن التعقل والفهم والتدبر





وأوضح الأزهري أثناء لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الإنسان أشرف ما في عالم الخلق أسجد الله له الملائكة وجعله مميزا بمواهب وملكات وجعله يبدع في العلم والمعرفة والحضارة لكن ممكن أن يقع أسيرا لأهوائه وشهواته فيكون في أسفل سافلين.





وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الإنسان مملكة مكونة من الجسم والعقل والقلب والروح والنفس.





وأكمل "تأملنا القرآن والواقع والوجود وجدنا أن الإنسان مكون من هذه المكونات الخمسة و في موضع يقول سبحانه وتعالى فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ، وقال تعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وقال تعالى فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ".





وتابع: تكرر في القرآن ما يزيد على 700 موضع يتحدث عن التعقل والفهم والتدبر.