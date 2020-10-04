الإدارية العليا تصدر 46 حكما نهائيا في طعون انتخابات مجلس النواب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما متنوعة، في طعون استبعاد وإعادة المرشحين بانتخابات مجلس النواب، والمقامة علي الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى.
وتضمنت الأحكام ٤٦ طعنا قضت فيها المحكمة بالرفض، وتأييد حكم أول درجة، بينما قررت إحالة ٧ طعون لدائرة الموضوع، وأرجأت الفصل في ٢٥ طعنا لجلسة الغد، فضلًا عن تأجيل ٣ طعون أخرى لنهاية الجلسة.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، في تسلم الأحكام الصادرة فى الطعون الانتخابية من محكمة القضاء الإدارى التى صدرت خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بشأن قبول أوراق بعض المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابى، وكذا الأحكام الصادرة باستبعاد بعض المرشحين المقبولين، وذلك لمراجعتها وتنفيذها فى ضوء منطوق الحكم الصادر فى كل طعن انتخابي.