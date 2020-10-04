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حوادث

الإدارية العليا تصدر 46 حكما نهائيا في طعون انتخابات مجلس النواب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:25 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب محمد زهير
أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما متنوعة، في طعون استبعاد وإعادة المرشحين بانتخابات مجلس النواب، والمقامة علي الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى.

وتضمنت الأحكام ٤٦ طعنا قضت فيها المحكمة بالرفض، وتأييد حكم أول درجة، بينما قررت إحالة ٧ طعون لدائرة الموضوع، وأرجأت الفصل في ٢٥ طعنا لجلسة الغد، فضلًا عن تأجيل ٣ طعون أخرى لنهاية الجلسة.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، في تسلم الأحكام الصادرة فى الطعون الانتخابية من محكمة القضاء الإدارى التى صدرت خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بشأن قبول أوراق بعض المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابى، وكذا الأحكام الصادرة باستبعاد بعض المرشحين المقبولين، وذلك لمراجعتها وتنفيذها فى ضوء منطوق الحكم الصادر فى كل طعن انتخابي.

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