AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني عن احتفالات نصر أكتوبر: أكدت تأييد الشعب للرئيس السيسى

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:42 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
حسن رضوان
أشاد سامي المشد عضو مجلس النواب، بالمشهد الذى جمع جموع الشعب المصرى فى ميادين مصر للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن هذا المشهد يؤكد تأييد الشعب للرئيس السيسى.

وقال "المشد" لـ"صدى البلد"، إن الشعب المصرى واعى وحريص جدا على المحافظة على دولته وذلك ظهر جليا خلال الأيام القليلة السابقة، في الايادى المظلمة تريد النيل من مصر ولكن الشعب يقف بالمرصاد لها ويؤكد أنه واعى ولا يقبل أي تدخل خارجي من الخارج.

ووجه عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مطالبًا بضرورة أن يلتزم المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما وجه النائب التحية والتقدير لوزارة الصحة والجيش الأبيض الذي قام بمجهود ضخم فى ظل انتشار وباء كورونا خلال الفترة الماضية، قائلا:" له كل التحية والتقدير وسيظل جيش قوى تحت قيادة حكيمة وقوية".

وجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبه الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد.

وقال عبد العال في نص برقيته: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ‏تهل علينا في السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعًا، وهي ‏ذكرى ملحمة انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل، يوم استعاد فيه المقاتل المصري ‏كرامته، يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وأمتنا ‏العربية شموخًا فقدناه، بعد أن ارتفعت راياتنا عالية خفاقة، عزيزة نواصيها، وبفضلهم ‏خاضت مصر معركة السلام. ‏

واضاف: " إنه ليوم مشهود سجله التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الباسلة في أنصع صفحاته ‏فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما تخلّفوا عن عهد، وما نقضوا قسمًا، هو الحفاظ على الأرض ‏والعرض".‏

وتابع: " لقد حرصتم يا سيادة الرئيس – منذ أودعكم الشعب أمانته – أن تبقى قواتنا المسلحة قوية ‏مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحني أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا".‏

واختتم: "تحية  لشعب مصر الأبي بنسيجه الوطني المتماسك، الذي مثل حائط الصد في ‏التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة، وتحية لصاحب قرار الحرب ‏والسلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات طيب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار ‏الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة، ولا يزالون يفتدون الوطن بأرواحهم الطاهرة ‏في تعقبهم لخفافيش الظلام، المفسدون في الأرض لاستئصال شأفتهم من أرض مصر ‏الطيبة. وكل عام وسيادتكم بخير ومصر آمنة مستقرة". 

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواطنو شمال سيناء يهتفون للسيسي في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

شاهد .. السوايسة يؤيدون الرئيس السيسي على الكورنيش

بعد احتفال المصريين بنصر أكتوبر| فرج عامر: مشهد عظيم يدعم السيسي في مسيرة التنمية

نزول الشعب بالملايين للاحتفال بأكتوبر ودعم الرئيس صفع الأعداء

مستقبل وطن بالإسكندرية يشارك في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بسيدي جابر

محمد عبد العزيز يهنئ المصريين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

ترشيحاتنا

بتهمة التحريض.. شكوى جديدة من مرتضى منصور ضد محمود الخطيب

مرتضى منصور يرفض الفتنة ويوجه رسالة لـ المصريين

مناشدة عاجلة من الداخلية لقائدي المركبات

وسط دعوات جمهورها بالشفاء.. بسمة وهبة تفقد وزنها بسبب مرض نادر

أخبار الرياضة.. سببب انقطاع بث قناة الزمالك.. ميدو يسب رئيس الجبلاية الأسبق

الإنسان أصله سمكة .. اكتشاف غريب للعلماء بـ 3 أدلة.. ما القصة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة الدارسين بالخارج إلى مدينة الأسمرات بحضور وزيري الشباب والرياضة والهجرة ..شاهد

شاهد.. مرسيدس GLB الجديدة موديل 2020

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تكشف عن نوع من الجينات يزيد من فرصة الوفاة بكورونا.. وصور تجمع ديما بياعة وزوجها