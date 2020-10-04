برلماني عن احتفالات نصر أكتوبر: أكدت تأييد الشعب للرئيس السيسى

أشاد سامي المشد عضو مجلس النواب، بالمشهد الذى جمع جموع الشعب المصرى فى ميادين مصر للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن هذا المشهد يؤكد تأييد الشعب للرئيس السيسى.





وقال "المشد" لـ"صدى البلد"، إن الشعب المصرى واعى وحريص جدا على المحافظة على دولته وذلك ظهر جليا خلال الأيام القليلة السابقة، في الايادى المظلمة تريد النيل من مصر ولكن الشعب يقف بالمرصاد لها ويؤكد أنه واعى ولا يقبل أي تدخل خارجي من الخارج.





ووجه عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مطالبًا بضرورة أن يلتزم المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.





كما وجه النائب التحية والتقدير لوزارة الصحة والجيش الأبيض الذي قام بمجهود ضخم فى ظل انتشار وباء كورونا خلال الفترة الماضية، قائلا:" له كل التحية والتقدير وسيظل جيش قوى تحت قيادة حكيمة وقوية".





وجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبه الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد.





وقال عبد العال في نص برقيته: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ‏تهل علينا في السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعًا، وهي ‏ذكرى ملحمة انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل، يوم استعاد فيه المقاتل المصري ‏كرامته، يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وأمتنا ‏العربية شموخًا فقدناه، بعد أن ارتفعت راياتنا عالية خفاقة، عزيزة نواصيها، وبفضلهم ‏خاضت مصر معركة السلام. ‏





واضاف: " إنه ليوم مشهود سجله التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الباسلة في أنصع صفحاته ‏فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما تخلّفوا عن عهد، وما نقضوا قسمًا، هو الحفاظ على الأرض ‏والعرض".‏





وتابع: " لقد حرصتم يا سيادة الرئيس – منذ أودعكم الشعب أمانته – أن تبقى قواتنا المسلحة قوية ‏مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحني أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا".‏





واختتم: "تحية لشعب مصر الأبي بنسيجه الوطني المتماسك، الذي مثل حائط الصد في ‏التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة، وتحية لصاحب قرار الحرب ‏والسلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات طيب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار ‏الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة، ولا يزالون يفتدون الوطن بأرواحهم الطاهرة ‏في تعقبهم لخفافيش الظلام، المفسدون في الأرض لاستئصال شأفتهم من أرض مصر ‏الطيبة. وكل عام وسيادتكم بخير ومصر آمنة مستقرة".



