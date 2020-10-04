مفاجأة سارة للوطن العربي.. هاتف عربي ينافس جميع الشركات العالمية.. تفاصيل

عرضت قناة «سكاى نيوز عربية» تقريرا عن أول هاتف ذكي عربي، من شركة «طلال أبو غزالة» للتقنية التى أعلنت عن إصدارها لأول هاتف ذكي عربي«tag phone» مناسب للمواصفات العالمية و بدعم من أبو غزالة فاونديشن ضمن برامجها لخدمة المجتمع.





و أكد صلاح أبو عصبة مدير عام شركة «طلال أبو غزالة»، أن الشركة تمتلك رؤية منذ أكثر من 30 سنة و هي التحول التكنولوجيى أصبح أمر حتمي و سيكون في يد كل مواطن في العالم كله يمتلك هاتف ذكي لتيسير الأمور الحياتية اليومية.





وأضاف أبو عصبة، أن الشركة منذ عام 2000 تتوجه إل التحول التكنولوجي، و بدأت في برنامج لتطوير مهارات إستخدام الكمبيوتر و تحويله إلى اللغة العربية و تم تصنيع أول جهاز كمبيوتر عربي في مصانع صينية و عام 2018 تم تصنيع جهازين«لاب توب» والأن تم تصنيع هذا الهاتف الذكي.



