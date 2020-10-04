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محافظ الشرقية: خفض قيمة التصالح 40% لمن يسدد 25%.. و50% لمن يسددها كاملة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:55 م
ممدوح غراب، محافظ
ممدوح غراب، محافظ الشرقية
حمزة شعيب
قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه عقد اجتماعًا اليوم الأحد، بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع المتعدين على أراضي الدولة.

وتابع غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد «المحافظة قررت خصم 40% من قيمة الرسوم المقررة للمتعدين بشرط تسديد مقدم 25%، فضلا عن خصم 50% لمن يسدد القيمة كاملة».

وتابع: «هناك إقبالًا جيدًا على تقنين الأوضاع، وتقدم 300 شخص الأسبوع الماضي»، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التسهيل على المواطنين.

وصرح أيضا ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بإنه بناء على تعليمات الدولة ورئيس الجمهورية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، فتم تقديم خصومات جيدة للمواطنين وتسهيل طريقة التقديم من خلال التوسع في منافذ تقديم الطلبات وطول ساعات العمل خلال اليوم.

واكد محافظ الشرقية، على أن تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بأن يكون 50 جنيه للمتر في القرى والمراكز البسيطة، بجانب الاحياء البسية التي تقع في المحافظة، لافتا الى ان ساعات العمل في مراكز تقديم الطلبات أصبحت من 8 صباحا حتى 8 مساء، وهناك مراكز تكنولوجية اخرى تستمر للـ 10 مساء.

واشار الى ان هناك زيادة كبيرة وإقبال مستمر من قبل المواطنين لتقديم طلبات التصالح، منوها ان العدد كان لا يتجاوز 500 مواطن ولكن الان وصل الى أكثر من 4 آلاف متقدم، والمتوسط اليومي تخطى الـ 3 آلاف طلب.

واوضح ان المحافظة تشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، وذكر أنه من المتوقع الانتهاء من كل المخالفات قريبا لان اكثر من 75% من المخالفين تقدموا بطلباتهم.

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