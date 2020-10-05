صحة النواب عن تجميع وتصنيع البلازما: مشروع إستراتيجي ونقلة صحية

أكد الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، على حرص الدوله المصرية على صحة المواطنين، لافتا الى أن مجلس النواب أقر عدد كبير من القوانين الهامه فى مجال الصحة ومنها قانون التأمين الصحي وغيرها من القوانين التى تهتم بصحة المواطن وتوفير العلاج.









وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما باعتباره مشروع استراتيجي عنصر هام وأساسي للأمن القومي في مصر حيث أن العالم يواجه الان ظروف إستثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا وبالتالى إتجهت الدوله المصرية إلى تصنيع وتجميع البلازما محليا وهذا المشروع سيكون طفرة فى مجال الخدمات الصحية.









وجاء ذلك بعد أن أجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الاجتماع تناول تطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، ومتابعة الموقف العام لانتشار فيروس كورونا، بالاضافة الي عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة.





وأضاف أنه تم استعراض خطوات واتصالات تمت من قبل الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروع تجميع وتصنيع البلازما بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال، بما في ذلك نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مراكز تجميع الدم ومواقعها على مستوى الجمهورية.





ووجه الرئيس بإقامة المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، بهدف امتلاك مصر القدرة في هذا المجال الحيوي الذي له مردود وارتباط مباشر على صحة وسلامة المواطنين