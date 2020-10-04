اكتشاف 59 تابوتا خشبيا في سقارة عمرها 2500 عام.. تفاصيل

عرضت قناة «العربية» تقريرا عن اكتشاف أثري ضخم في مصر، حيث أن مصر تعرض اكتشافا أثريا ضخما يضم عشرات التوابيت الملونة عمرها نحو 2500 عام.





وأكد التقرير أن تلك التوابيت تنتمي إلى كهنة وكتبة و رجال دولة من الأسرة ال26 و عثر عليها في أبار الدفن بمنطقة سقارة جنوب القاهرة.





و من جانبه قال مصطفي الوزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار" أنا فخور بهذا الإكتشاف اليوم فقد تم إكتشاف 59 تابوتا خشبيا في حالة ممتازة من الحفظ و ذلك الإكتشاف قد تم بواسطة بعثة مصرية خالصة و أيد مصرية و تلك التوابيت سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير الذي يعتبر هدية مصر في هذا القرن".





وأضافت «العربية» أن البعثة أكدت أنها ستستمر بفتح التوابيت و دراسة محتوياتها قبل عرضها في المتحف المصري الكبير المتوقع افتتاحه العام المقبل.



