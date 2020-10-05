إشادة برلمانية بالمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما في مصر.. ونواب: الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجل صحة المواطن

برلماني: المشروع القومي لتصنيع البلازما يضمن توفير احتياجات المرضى

نائب: مصر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما ومشتقاتها

مرشد: تجميع وتصنيع البلازما بمصر مشروع إستراتيجي





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول تطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، ومتابعة الموقف العام لانتشار فيروس كورونا، إضافة إلى عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة.

وأضاف أنه تم استعراض خطوات واتصالات تمت من قبل الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروع تجميع وتصنيع البلازما بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال، بما في ذلك نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مراكز تجميع الدم ومواقعها على مستوى الجمهورية.





وحول هذا الامر، اكد عدد من نواب البرلمان، أن هذا المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما باعتباره مشروع استراتيجي عنصر هام وأساسي للأمن القومي في مصر حيث أن العالم يواجه الان ظروف إستثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا وبالتالى إتجهت الدوله المصرية إلى تصنيع وتجميع البلازما محليا وهذا المشروع سيكون طفرة فى مجال الخدمات الصحية .









أكد الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجللس النواب المصري، على حرص الدوله المصرية على صحة المواطنين وقد أقرمجلس النواب المصري عدد كبير من القوانين الهامه فى مجال الصحة ومنها قانون التأمين الصحي وغيرها من القوانين التى تهتم بصحة المواطن وتوفير العلاج.





وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما باعتباره مشروع استراتيجي عنصر هام وأساسي للأمن القومي في مصر حيث أن العالم يواجه الان ظروف إستثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا وبالتالى إتجهت الدوله المصرية إلى تصنيع وتجميع البلازما محليا وهذا المشروع سيكون طفرة فى مجال الخدمات الصحية .





ومن جانبة قال النائب عبد المنعم شهاب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة لتطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما يؤكد حرص الرئيس على صحة المصريين وتوفير العلاج للمواطنين.





وأضاف عضو لجنة الصحة فى تصريحات خاصة، أن الحكومة تبذل أقصى جهودها للإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي يضمن إنتاج مشتقات البلازما محليًا بأعلى مواصفات الجودة العالمية بما يضمن توفير احتياجات المرضي من البلازما محليا.





ومن جانبه قال النائب حمدي سليمان عضو لجنة الصحة، أن الدوله المصرية حريصة على دعم المشروعات الاستراتيجية ومنها المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما ، بما يُسهم في امتلاك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة.





وأشاد النائب وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما وفقا لأعلى المواصفات القياسية العالمية .



