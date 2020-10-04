ذهب لإنقاذ أسرة من الموت عاد جثة هامدة.. تفاصيل مصرع شاب في مركز الدلنجات

لقى شاب، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بإطفاء حريق بحظيرة مواشى، بعزبة قويدر التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، تم حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقي اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق أعلى حظيرة مواشة بعزبة قويدر التابعة لدائرة المركز ،أسفر عنه وفاة "عبد المجيد رجب قويدر " اثر صعقًا بالكهرباء.

انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف ، إلى مكان البلاغ،

وتمكنت القوات من إطفاء الحريق، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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