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تعليم

كل ما تريد معرفته عن برامج العلوم لفرع الطور بجامعة الملك سلمان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:18 م
جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان
قسم التعليم
تشتمل برامج العلوم الأساسية الحديثة ، بجامعة الملك سلمان ، فرع الطور على برامج دراسية حديثة ، حيث تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل ، ويستعرض "صدى البلد" هذه البرامج ومجالات عمل الخريجين والدرجة العلمية التي تمنحها :- 

- برنامج كيمياء البترول :

ويهدف إلى إعداد خريجين ذوي معرفة نظرية وعملية سليمة ، لتطوير قطاع البترول والبتروكيماويات ، كما يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات العملية المطلوبة للعمليات الكيميائية في صناعة النفط والغاز ، ويوفر برنامج كيمياء البترول فرصة العمل للخريجين في مجالات :

(البترول والبتروكيماويات - شركات النفط - شركات الغاز - المجالات الكيميائية) مع التركيز على الابتكارات الجديدة والمفاهيم الحديثة في الصناعات البترولية والبتروكيماوية ، التي تؤهلهم للعمل في فرق متعددة التخصصات .

- برنامج بيولوجيا الأحياء المائية :

 يركز هذا البرنامج على دراسة الكائنات المائية في العالم والنظم الإيكولوجية التي تعيش فيها ، وهي واحدة من أكثر مجالات علم المحيطات شمولية وتنافسية ، وتتداخل مع العديد من مجالات الدراسة الأخرى ، مثل الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا و علم النفس والأنثروبولوجيا وأحيانا المحيطات نفسها .

 كما يتم دراسة السلوك والعمليات الفسيولوجية للأنواع البحرية، أو الأمراض والظروف البيئية التي تؤثر عليهم ، وتقييم آثار الأنشطة البشرية على الحياة البحرية ، وهناك مجموعة واسعة من الخيارات الوظيفية التي يمكن للطلاب الاختيار منها والمرتبطة بالأحياء البحرية مثل (الثروة السمكية والزراعة - تربية الأحياء المائية - مزارع الأسماك - عالم الأحياء السمكية - السياحة البيئية - التكنولوجيا البحرية - البحوث البحرية - التنظيم البيئي - القانون البيئي والبحري - السياسة البحرية).


وتكون مدة الدراسة أربع سنوات ، ويحصل الطالب على درجة بكالوريوس العلوم .
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