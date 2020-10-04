كل ما تريد معرفته عن برامج العلوم لفرع الطور بجامعة الملك سلمان

تشتمل برامج العلوم الأساسية الحديثة ، بجامعة الملك سلمان ، فرع الطور على برامج دراسية حديثة ، حيث تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل ، ويستعرض "صدى البلد" هذه البرامج ومجالات عمل الخريجين والدرجة العلمية التي تمنحها :-
- برنامج كيمياء البترول :
ويهدف إلى إعداد خريجين ذوي معرفة نظرية وعملية سليمة ، لتطوير قطاع البترول والبتروكيماويات ، كما يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات العملية المطلوبة للعمليات الكيميائية في صناعة النفط والغاز ، ويوفر برنامج كيمياء البترول فرصة العمل للخريجين في مجالات :
(البترول والبتروكيماويات - شركات النفط - شركات الغاز - المجالات الكيميائية) مع التركيز على الابتكارات الجديدة والمفاهيم الحديثة في الصناعات البترولية والبتروكيماوية ، التي تؤهلهم للعمل في فرق متعددة التخصصات .
- برنامج بيولوجيا الأحياء المائية :
يركز هذا البرنامج على دراسة الكائنات المائية في العالم والنظم الإيكولوجية التي تعيش فيها ، وهي واحدة من أكثر مجالات علم المحيطات شمولية وتنافسية ، وتتداخل مع العديد من مجالات الدراسة الأخرى ، مثل الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا و علم النفس والأنثروبولوجيا وأحيانا المحيطات نفسها .
كما يتم دراسة السلوك والعمليات الفسيولوجية للأنواع البحرية، أو الأمراض والظروف البيئية التي تؤثر عليهم ، وتقييم آثار الأنشطة البشرية على الحياة البحرية ، وهناك مجموعة واسعة من الخيارات الوظيفية التي يمكن للطلاب الاختيار منها والمرتبطة بالأحياء البحرية مثل (الثروة السمكية والزراعة - تربية الأحياء المائية - مزارع الأسماك - عالم الأحياء السمكية - السياحة البيئية - التكنولوجيا البحرية - البحوث البحرية - التنظيم البيئي - القانون البيئي والبحري - السياسة البحرية).
وتكون مدة الدراسة أربع سنوات ، ويحصل الطالب على درجة بكالوريوس العلوم .