أربعة أشياء يجب تجنبها أثناء العناية بمجوهراتك

سواء كان الذهب أو الفضة ، فمن المستحسن تجنب ارتداء المجوهرات أثناء السباحة. يقول Khandelwal ، "لماذا نقترح هذا بسبب وجود مواد كيميائية تضاف إلى الماء بشكل منتظم. قد يؤدي ارتفاع نسبة الكلور في الماء إلى تدمير مجوهراتك وفي بعض الأحيان يؤدي أيضًا إلى إضعاف مفاصل القطع المعقدة ".

التنظيف غير المنتظم لمجوهراتك





هناك عدد قليل من قطع المجوهرات مثل حلقات الأنف والمسامير التي نرتديها كل يوم ، وهي تتلامس مع الغبار والبكتيريا والعرق. تتطلب هذه القطع تنظيفًا منتظمًا تمامًا مثل جسمك. يقترح Khandelwal أن تقوم بتنظيفها على الأقل أسبوعيًا.





يقول: احرصي على تنظيفها بالماء الفاتر والصابون. يمكنك أيضًا استخدام معجون أسنان غير مملح لتنظيف قطعك العادية لتجنب الخدوش والعلامات ". ومع ذلك ، يقترح أيضًا أنه إذا كانت القطع معقدة وحساسة ، فتأكد من أن تطلب من الصائغ بديلًا ، مع مراعاة المعدن.





ارتداء المجوهرات ثم وضع المكياج





إذا كنت من الأشخاص الذين يمارسون المكياج بشكل متكرر ، فحاول تطبيقه أولًا ثم ارتد المجوهرات. يقول Khandelwal ، "وضع المكياج بعد ارتداء المجوهرات يزيد من فرصة حدوث تفاعلات كيميائية تؤدي إلى إتلاف ملمع مجوهراتك."





ويشير إلى أن المرء قد يواجه أيضًا حساسية الجلد. تذكر أن تتجنب رش العطر حول العقد أو الأقراط لأنه قد يؤدي إلى إتلاف الأحجار الكريمة المرصعة بقطعتك.









عدم تخزينها بالطريقة الصحيحة





في كثير من الأحيان على عجل ، نقوم بتخزين مجوهراتنا في خزانات مصنوعة من المعدن ، دون تغطيتها أو حمايتها بشكل صحيح. يشير Khandelwal إلى أن " الخزائن المعدنية شديدة التفاعل ، حيث تستخدم طلاء الرش ، وعندما يتم الاحتفاظ بقطع المجوهرات بالداخل ، تتفاعل الرطوبة في الهواء مع المعدن ، مما يؤدي إلى إتلاف مجوهراتك الثمينة." كما يقترح تخزين كل قطعة على حدة.