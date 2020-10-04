تعاون وزاري بين مصر والعراق والأردن.. جامع: توفير فرص عمل لمعظم القطاعات.. فيديو

تحدثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن الإتفاق الوزاري الذي تم مع وزارء الأردن والعراق الخاص بالتجارة والصناعة، قائلة: إن بعد زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن والاجتماع مع عاهل الأردن ورئيس الوزراء العراقي، أصبح لدينا توجيهات من أجل العمل على إليات التعاون بيننا.



وأضافت "جامع" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك تعاون بين الدول الثلاث وخاصة العراق، لأنها حاليا بحاجة إلى كثير من الدعم سواء على المستوى الصناعي أو التجاري أو المقاولات والطرق وغيرها.



وتابعت: اليوم كان هناك اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع وزير التجارة الصناعة والتجارة الأردني، بالإضافة إلى وزير الصناعة العراقي، معقبة: تم الإتفاق من حيث المبدأ على الأنشطة الصناعية وفقا لهم وخاصة العراق.



وأكملت: تم الإتفاق على إعداد قائمة من رجال الأعمال المتميزين في الصناعات المحددة وسيتم التداول والبحث بيننا وبين الأردن والعراق.



وأوضحت تم الإتقاف مع وزير الصناعة الأردني بصفته رئيس مجموعة العمل الثلاثية وكذلك الأمر لمصر، وذلك من أجل دراسة وجود اجتماع موسع مع نظرائنا من الوزرات من أجل دراسة أوجهة التعاون المشتركة بيننا، مشيرة إلى أن هناك فرص عمل للكثير من الصناعات سيتم توفيرها من خلال هذا الإتفاق.





