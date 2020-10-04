برلماني: مصر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما ومشتقاتها

قال النائب حمدي سليمان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدوله حريصة على دعم المشروعات الاستراتيجية ومنها المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما بما يُسهم في امتلاك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة.





وأشاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما وفقا لأعلى المواصفات القياسية العالمية .





وقال عضو لجنة الصحة ان هناك العديد من الأمراض التى تحتاج فى علاجها للبلازما ومنها أمراض أمراض الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والحروق وغيرها من الأمراض التى تحتاج إلى البلازما.





جاء ذلك بعد أن أجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الاجتماع تناول تطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، ومتابعة الموقف العام لانتشار فيروس كورونا، بالاضافة الي عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة.



