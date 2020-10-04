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أخبار العالم

الجزائر تعلن فتح مطاراتها

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:15 م
الجزائر
الجزائر
محمود نوفل
أصدر ‏مجلس الوزراء الجزائري مجموعة من القرارات الهامة التي تمثلت في  إعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة، وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي وإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية وتقليص عدد وكالات الخطوط الجوية الجزائرية التجارية بالخارج. 

وحدد ‏مجلس الوزراء  تاريخ 21 أكتوبر موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للابتدائي وكذلك تحدي 4 نوفمبر موعدا للدخول بالنسبة للمتوسط والثانوي بجانب تحديد 15 نوفمبر 2020 موعدا للدخول في التكوين المهني وكذلك تحديد 22 نوفمبر 2020 موعدا للدخول الجامعي


 وفي سياق اخر أكد ‏رئيس الجمهورية إلتزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون وكذلك إعادة هيبة الدولة لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا

كما شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون علي فرض أقصى العقوبات مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف.
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