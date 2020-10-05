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تعليم

جامعة عين شمس تقيم إحتفالية كبرى إحياء لذكرى انتصارات أكتوبر المجيد...اليوم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي
تقام مساء اليوم  فاعليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها جامعة عين شمس  إحياءًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح الجامعة في تمام الساعة السابعة مساءًا .

ويأتي  ذلك  تحت رعاية الدكتور  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

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تشمل الاحتفالية مجموعة مختارة  من الفقرات الغنائية  لمنتخب الجامعة في الموسيقى و الكورال و الفنون الشعبية بالإضافة إلي العرض المسرحي ( أمير الشهداء) و الذي تم إنتاجه خصيصًا احتفالًا بهذه الملحمة الوطنية.
يذكر أن هذه الاحتفالية تقام على مسرح جامعة عين شمس بعد التجديدات الضخمة التي شهدها المسرح مؤخرًا.
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