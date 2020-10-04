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رياضة

إسلام أبو سليمة في ألمانيا خلال أيام لإجراء جراحة الرباط الصليبي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:43 م
إسلام أبو سليمة
إسلام أبو سليمة
كتب محمد الغزاوى
توجه إسلام أبو سليمة نجم خط دفاع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة الألمانية برلين وذلك لإجراء جراحة الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات الركبة.

هذا واجريت الجراحة تحت إشراف الطبيب الألماني أندرياس فايلر والذي كان قد أجرى خلال شهر يناير الماضي الجراحة ذاتها لعماد فتحي لاعب خط وسط المصري


كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قد قرر سفر اللاعب إسلام أبو سليمة لإجراء الجراحة بألمانيا فور إصابة اللاعب خلال مباراة المصري وبيراميدز التي أقيمت في العاشر من سبتمبر الماضي وانتهت بفوز المصري بهدف للاشئ
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