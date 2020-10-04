حظك اليوم الأحد 4 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج ليوم الاثنين 5-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
اقرأ إيضا..
الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك واعتمد اللباقة.
مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزلك الثاني يدفعك لدراسة أمور مالية وقد تحسم اليوم قضية معلقة إذا اعتنيت بحساباتك
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وحماسا وتعبر عن نفسك بسهولة.
عاطفيا وعائليا: يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الحب تعدك بأجواء رومانسية وقد تساعدك الظروف على الاقتراب ممن تحب.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تعلن خططك.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الزملاء أو رؤساء العمل أو الأصدقاء المخلصين.
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك على التواصل بصورة أفضل مع من تحب.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: معاكسة القمر لبرجك تصيبك بالتوتر والضغط وعليك أن تثق بنفسك وترتب أولوياتك.
عاطفيا: الشمس في منزل العلاقات تمنحك طاقة عاطفية، فقط اليوم عليك أن تقاوم الشكوك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يفتح اليوم المجال أمامك لتحقيق مكاسب ونجاحات والوقت مناسب لترتيب سفر.
عاطفيا: فينوس في برجك تجذب إليك المحبين، وتعمل من أجل إسعادك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم لتخطط جيدا لمستقبلك وتزدهر مواهبك الحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية.
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في برجك تساعدك على توطيد علاقتك بمن تحب وبمن حولك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك قد يجعلك اليوم راغبا في التحرر مما يكبل حركتك ومشاعرك.
مهنيا واجتماعيا: احم نفسك وكن حذرا ولبقا وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس في وضع داعم تمنحك سحرا وتأثيرا في الآخرين وتحسن التصرف.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يمدك اليوم بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شئونك المهنية.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأن تعيش الحياة كما تتمنى وتنعم بالسعادة مع من تحب.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك طاقة بدنية تساعدك على الإنجاز وتميل اليوم للاستمتاع بحياتك الاجتماعية ويتبعك الكثيرون.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: الشمس في وضع داعم تمنحك سحرا ويقظة، فقط اليوم يجب أن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في علاقاتك.
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وقد تشتد حساسيتك.. حاول اليوم أن تأخذ الأمور ببساطة.