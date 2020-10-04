حظك اليوم الأحد 4 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الحب تعدك بأجواء رومانسية وقد تساعدك الظروف على الاقتراب ممن تحب.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تعلن خططك.

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الزملاء أو رؤساء العمل أو الأصدقاء المخلصين.

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك على التواصل بصورة أفضل مع من تحب.



