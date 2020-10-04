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مرأة

حظك اليوم الأحد 4 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
ريهام قدري
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج ليوم الاثنين 5-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك واعتمد اللباقة.
مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزلك الثاني يدفعك لدراسة أمور مالية وقد تحسم اليوم قضية معلقة إذا اعتنيت بحساباتك


الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وحماسا وتعبر عن نفسك بسهولة.
عاطفيا وعائليا: يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الحب تعدك بأجواء رومانسية وقد تساعدك الظروف على الاقتراب ممن تحب.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تعلن خططك.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الزملاء أو رؤساء العمل أو الأصدقاء المخلصين.
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك على التواصل بصورة أفضل مع من تحب.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: معاكسة القمر لبرجك تصيبك بالتوتر والضغط وعليك أن تثق بنفسك وترتب أولوياتك.
عاطفيا: الشمس في منزل العلاقات تمنحك طاقة عاطفية، فقط اليوم عليك أن تقاوم الشكوك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يفتح اليوم المجال أمامك لتحقيق مكاسب ونجاحات والوقت مناسب لترتيب سفر.
عاطفيا: فينوس في برجك تجذب إليك المحبين، وتعمل من أجل إسعادك.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم لتخطط جيدا لمستقبلك وتزدهر مواهبك الحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية.
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في برجك تساعدك على توطيد علاقتك بمن تحب وبمن حولك.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك قد يجعلك اليوم راغبا في التحرر مما يكبل حركتك ومشاعرك.
مهنيا واجتماعيا: احم نفسك وكن حذرا ولبقا وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.


القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس في وضع داعم تمنحك سحرا وتأثيرا في الآخرين وتحسن التصرف.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يمدك اليوم بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شئونك المهنية.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأن تعيش الحياة كما تتمنى وتنعم بالسعادة مع من تحب.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك طاقة بدنية تساعدك على الإنجاز وتميل اليوم للاستمتاع بحياتك الاجتماعية ويتبعك الكثيرون.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: الشمس في وضع داعم تمنحك سحرا ويقظة، فقط اليوم يجب أن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في علاقاتك.
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وقد تشتد حساسيتك.. حاول اليوم أن تأخذ الأمور ببساطة.

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