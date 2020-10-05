AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم جمع الصلوات الخمس نهاية اليوم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
حكم جمع الصلوات الخمس
حكم جمع الصلوات الخمس نهاية اليوم
محمود ضاحي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني، إن الله تعالى يقول «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا»، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت كل صلاة في السنة النبوية المطهرة وتبعه على ذلك الصحابة ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا.

وأكد المركز في بيان له أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكاسل عن الصلاة في جماعة ولا عن أدائها في وقتها، فقد حذرنا الله تعالى من ذلك، وبين أن ذلك من صفات المنافقين فقال تعالى في سورة النساء واصفًا حالهم: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى».

وأوضح أن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها إلا لعذر شرعي، ولا يكون ذلك عادة له، قال تعالى: «فويل للمصلين (4) الذين هم عن صلاتهم ساهون» الماعون.

فإذا كان له عذر شرعي جاز له أن يجمع بين الصلوات التي يمكن الجمع بينها تقديمًا أو تأخيرًا في وقت أحدهما الذي يستطيع الصلاة فيه.

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الجمع بين الصلوات أن يكون أثناء السفر، فيجمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وأوضح «ممدوح» خلال بث مباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم جمع الصلوات للطلاب بسبب الدروس؟»، أنّ طريقة الجمع بين الصّلوات تكون من خلال الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، في وقت واحد منهما، حيث يقوم المسلم بتقديم صلاة العصر، فيصليها في وقت صلاة الظهر، ويسمّى الجمع حينها جمع تقديم، أو يقوم بتأخير صلاة الظهر، ثمّ يصليها في وقت صلاة العصر، وبالتالي يسمّى ذلك بجمع التّأخير، وكذلك في المغرب والعشاء.

وأشار إلى أن بعض العلماء أجاز لغير المسافر أن يجمع بين الصلوات للضرورة القصوى، ولا يكون ذلك أصلًا ثابتًا، ضاربًا مثلًا على ذلك بأنه يجوز للطيب أن يجمع بين الصلوات إذا كان يجرى جراحة لمريض تستغرق وقتا طويلا يضيع عليه الصلاة، كالطبيب الذي يجري جراحة من قبل صلاة الظهر وينتهي منها بعد العصر فله أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم.

وأفاد بأنه على الطالب الذي يسأل عن حكم الجمع بين الصلوات بسبب الدروس أن يستأذن من المعلم لأداء الصلاة، فإن لم يتمكن من ذلك جاز له الجمع بين الصلوات، منوهًا بأن الجمع لا يعني قصر الصلاة فالظهر يصلى أربع ركعات، والعصر كذلك أربع ركعات.

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيفية جمع صلاتي المغرب والعشاء في ليلة الزفاف .. الإفتاء تجيب

كيفية قصر الصلاة وجمعها للمسافر

حكم جمع الصلوات نظرًا لخدمتي في الجيش .. الإفتاء ترد

كيفية صلاة العصر قصرا في السفر بـ4 شروط؟

حكم قصر الصلاة 7 أيام بسبب السفر.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار آيفون 12 الجديد.. قبل طرحه بأيام

هل تقبل توبة من زنا وندم بعد ذلك؟.. الإفتاء ترد

شاهد.. لحظة اقتحام الشرطة لـ حفل زفاف وتفرق المعازيم

ماذا يحدث إذا انهار السد الإثيوبي؟.. أستاذ تنمية مستدامة يحذر.. فيديو

فايلر: خيبت آمال جماهير الأهلي لكنني كنت مضطرا للرحيل

فضيحة جديدة تهز عبدالله الشريف.. تسجيل مسرب للهارب مع فتاة | ماذا قال لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسيء للمسلمين.. احذر ألعاب ومقاطع منتشرة لتجنيد الأطفال وتدريبهم على سفك الدماء

تصوير فتاة منتقبة تسلم وافدا باكستانيا «رزم» من المال داخل سيارة يثير الجدل.. فيديو

شاهد.. لحظة اقتحام الشرطة لـ حفل زفاف وتفرق المعازيم