محاكمة متهمين باختلاس 1.5 مليون جنيه من جهة عملهما بالقاهرة.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف محاكمة متهمين باختلاس أموال من جهة عملهما.









وأسند أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة أن المتهمين "ا.ا.ع"محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية، و"م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدي المحاكم، لاتهامهما باختلاس أموال من جهة عملهما بمقدار مليون ونصف، بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهم موظفين عموميين اختلاس أموال وجدت في حيازتهم .







