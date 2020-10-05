حبس عنصرين إجراميين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة

قررت جهات التحقيق حبس عنصرين إجراميين ضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش.
كان رجال الامن تمكنو من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة .
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 2,200 كيلو جرام ، سلاح أبيض ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين - لأحدهما معلومات جنائية وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهما .
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وياتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة المخدرات.