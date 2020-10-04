وزير دفاع اسرائيل يتهم تركيا بإجهاض السلام مع العرب والتحريض على الحرب

وتتخلى إسرائيل عمومًا عن اللوم العلني لتركيا، التي تقيم معها علاقات تجارية ودبلوماسية على الرغم من الموقف المؤيد للفلسطينيين لحكومة أنقرة لأكثر من عقد.









ووصف وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس، في تصريحات للصحفيين الخليجيين، في إطار متابعة تأسيس إسرائيل للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين ، تركيا وإيران بأنهما "تنكران الترويج للسلام وتدعمان العدوان الإقليمي".





وانتقدت إيران - العدو الرئيسي لإسرائيل - وتركيا اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 15 سبتمبر أيلول بين إسرائيل والقوى الخليجية ، واعتبرتا خيانة للقضية الفلسطينية.