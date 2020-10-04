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أخبار العالم

وزير دفاع اسرائيل يتهم تركيا بإجهاض السلام مع العرب والتحريض على الحرب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:42 م
جانتس
جانتس
على صالح
اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي تركيا يوم الأحد بزعزعة استقرار المنطقة والعمل ضد جهود صنع السلام ، ودعا إلى ممارسة ضغوط دولية لإحداث تغيير في سلوك قوة الناتو.

وتتخلى إسرائيل عمومًا عن اللوم العلني لتركيا، التي تقيم معها علاقات تجارية ودبلوماسية على الرغم من الموقف المؤيد للفلسطينيين لحكومة أنقرة لأكثر من عقد.


ووصف وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس، في تصريحات للصحفيين الخليجيين، في إطار متابعة تأسيس إسرائيل للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين ، تركيا وإيران بأنهما "تنكران الترويج للسلام وتدعمان العدوان الإقليمي".

وانتقدت إيران - العدو الرئيسي لإسرائيل - وتركيا اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 15 سبتمبر أيلول بين إسرائيل والقوى الخليجية ، واعتبرتا خيانة للقضية الفلسطينية.

وفي إشارة إلى تصرفات تركيا في شمال سوريا وشرق البحر المتوسط​​، إلى جانب تدخلها في ليبيا واتصالاتها مع مقاتلي حماس الفلسطينيين، قال جانتس: "كل هذا يدفع بعيدًا عن الاستقرار".

وأضاف جانتس في مؤتمر نظمه المجلس العربي للتكامل الإقليمي، وهو مجموعة تشجع التواصل العربي الإسرائيلي: "بالتأكيد مسألة تركيا معقدة للغاية، لأن تركيا جزء من الناتو".

لذلك يجب أن نأخذ كل الخيارات التي في أيدينا ونحاول التأثير عليها من خلال الضغط الدولي للتأكد من أنهم يرفعون أيديهم عن الإرهاب المباشر.
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