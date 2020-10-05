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اقتصاد

السعودية تتوقع أن يصل سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل خلال السنوات الثلاث المقبلة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:59 ص
السعودية
السعودية
وكالات
قال البنك الاستثماري غولدمان ساكس في تقرير له إن تقديراته تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تتوقع في موازنتها المبدئية التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، أن يصل سعر النفط إلى 50 دولارًا للبرميل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال فاروق سوسة المحلل لدى غودمان في لندن إن "استخدام تقديراتنا الخاصة لتقسيم الإيرادات الحكومية وحساباتنا تشير إلى أن الأرقام في ميزانية الدولة مبنية على متوسط لسعر النفط عند 50 دولارًا للبرميل خلال الفترة من 2020 إلى 2023".

وتتشابه أرقام غولدمان ساكس تقريبا مع توقعات المجموعة المالية هيرميس، والتي قالت إن سعر النفط في موازنة المملكة خلال العام المقبل يتراوح بين 50 و55 دولارًا للبرميل.

ووفقا لتوقعات غولدمان ساكس، تبدو المملكة متحفظة في توقعاتها لسعر النفط، إذ يتوقع البنك الاستثماري أن ترتفع الأسعار إلى 65 دولارا للبرميل في 2021.

وأظهرت البيانات المالية للميزانية السعودية لعام 2021، استهداف المملكة تخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023، مقابل 3% في 2022، و5.1% في 2021، و12% في 2020.

وتتوقع الموازنة نمو الإيرادات على المدى المتوسط حتى 2023، لتصل إلى 928 مليار ريال في 2023، مقابل 864 مليار ريال في 2022، و846 مليار ريال في 2021.

وتشير البيانات أيضا إلى استهداف المملكة تقليص نفقاتها البالغة 1.068 تريليون ريال العام الجاري، إلى 990 مليار ريال العام المقبل، و955 مليار ريال العام 2022، و941 مليار ريال 2023.

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