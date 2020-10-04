AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد المنعم السعيد: إصابة ترامب بكورونا مفاجأة درامية معتادة في الانتخابات الأمريكية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:43 م
صدى البلد
عادل نصار
وصف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المنعم السعيد تأثير إصابة الرئيس الامريكي  ترامب  بفيروس " كورونا " على مسار  الانتخابات الرئاسية الامريكية بأنها مفاجأة  " أكتوبر  ".

وأضاف السعيد، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "أون"، مساء اليوم الأحد، أن طبيعة الانتخابات دائمًا ما تحمل في طياتها مفاجات في شهر أكتوبر الذي يسبق  شهر "  نوفمبر" وهو موعد الاستحقاق الانتخابي الأمريكي  كل أربعة أعوام مثلما حدث في  اكتوبر عام  2016 قبيل المارثون السابق  بإعادة فتح التحقيقات في قضية هيلاري كلينتون والبريد الالكتروني الخاص بها.

 وتابع السعيد قائلًا " إصابة الرئيس الامريكي بفيروس  كورونا اعطى  الانتخابات درجة أعلى من الدراما تضاف  للدراما التي شهدتها المناظرة الانتخابية بين المرشحين  فضلًا عن  بعض الاحداث التي شهدتها بعض الولايات الامريكية المختلفة في وقت سابق وهي   " الاضطهاد العنصري ضد السود  "  بما عكس   حالة من الاستقطاب الحاد  في الولايات المتحدة   ".

 وأكمل السعيد قائلًا " جميع الاحداث في الانتخابات الاخيرة  تزيد من الحالة الدرامية لاعلى مستوياتها " مشيرًا إلى أن نجاح   ترامب في المرة السابقة كانت مفاجاة للعالم كله وليس الولايات المتحدة الامريكية مشيرًا الى أن حظه في الفوز يعتمد على مدى  إنحدار موجة اليمين  التي أتت   به في السابق رغم عدم وجود مؤشرات عالمية على انحسارها .

وحول تأثيرات  إصابة  ترامب على مسار العملية الانتخابية وإكسابه نبرة تعاطف  قال السعيد "  هذا يتوقف  على تصرف الديموقراطين الذي بدى أكثر إتزانًا  وخاليًا من الشماتة وقد نجحوا في ذلك  ".

وتابع  " تأثيرات الاصابة يمكن  جمعها مع التداعيات السابقة وبشكل عام تؤثر سلبًا  على مسار الانتخابات   ".

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضربة قاصمة لتركيا.. مسئول أمريكي سابق: ترامب يعلن عن مفاجأة كبرى قبل الانتخابات

أمريكا تقترب من مغادرة الناتو.. متى يعلن ترامب القرار؟

كيف ستؤثر اتفاقات السلام العربية مع إسرائيل على فرص ترامب في انتخابات الرئاسة؟

الصديق المحبب للرئيس الصيني.. كيف توثر استقالة السفير الأمريكي على العلاقات بين واشنطن وبكين ؟

بايدن: ترامب دمية في يد بوتين

مجلة أمريكية: إصابة ترامب بكورونا أسوأ كابوس لحملته الانتخابية

ترشيحاتنا

في ليلة سوداء على الريدز.. صلاح يسجل الهدف الثاني في شباك أستون فيلا

بسبب مباراة القمة.. مرتضى منصور يهدد ويتوعد محمد فضل واللجنة الخماسية

الأولمبية تمنع مرتضى منصور من تمثيل الزمالك في أي لعبة رياضية وإيقافه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه

تخفيض 40% من رسوم التصالح بالشرقية في هذه الحالة

طه إسماعيل يكشف عن موقفه من تولي موسيماني الإدارة الفنية للأهلي

السيسي : حريصون على تقديم مصر لخبرتها التنموية إلى كينيا في مجال المشروعات القومية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول الفلفل الحار يوميا؟.. أهم الفوائد والأضرار

بالأوف شولدر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل الكنافة بالجبنة للشيف نجلاء الشرشابي