عبد المنعم السعيد: إصابة ترامب بكورونا مفاجأة درامية معتادة في الانتخابات الأمريكية

وصف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المنعم السعيد تأثير إصابة الرئيس الامريكي ترامب بفيروس " كورونا " على مسار الانتخابات الرئاسية الامريكية بأنها " أكتوبر ". مفاجأة





وأضاف السعيد، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "أون"، مساء اليوم الأحد، أن طبيعة الانتخابات دائمًا ما تحمل في طياتها مفاجات في شهر أكتوبر الذي يسبق شهر " نوفمبر" وهو موعد الاستحقاق الانتخابي الأمريكي كل أربعة أعوام مثلما حدث في اكتوبر عام 2016 قبيل المارثون السابق بإعادة فتح التحقيقات في قضية هيلاري كلينتون والبريد الالكتروني الخاص بها.





وتابع السعيد قائلًا " إصابة الرئيس الامريكي بفيروس كورونا اعطى الانتخابات درجة أعلى من الدراما تضاف للدراما التي شهدتها المناظرة الانتخابية بين المرشحين فضلًا عن بعض الاحداث التي شهدتها بعض الولايات الامريكية المختلفة في وقت سابق وهي " الاضطهاد العنصري ضد السود " بما عكس حالة من الاستقطاب الحاد في الولايات المتحدة ".





وأكمل السعيد قائلًا " جميع الاحداث في الانتخابات الاخيرة تزيد من الحالة الدرامية لاعلى مستوياتها " مشيرًا إلى أن نجاح ترامب في المرة السابقة كانت مفاجاة للعالم كله وليس الولايات المتحدة الامريكية مشيرًا الى أن حظه في الفوز يعتمد على مدى إنحدار موجة اليمين التي أتت به في السابق رغم عدم وجود مؤشرات عالمية على انحسارها .





وحول تأثيرات إصابة ترامب على مسار العملية الانتخابية وإكسابه نبرة تعاطف قال السعيد " هذا يتوقف على تصرف الديموقراطين الذي بدى أكثر إتزانًا وخاليًا من الشماتة وقد نجحوا في ذلك ".





وتابع " تأثيرات الاصابة يمكن جمعها مع التداعيات السابقة وبشكل عام تؤثر سلبًا على مسار الانتخابات ".



