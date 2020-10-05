ضبط قضايا تهريب وحيازة مواد مخدرة.. تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات أمنية بالتنسيق مع كافة القطاعات خلال 24 ساعة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صوره، و إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن من ضبط (11) قضية تهريب أبرزها (مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية - قطع غيار هواتف محمولة – ملابس متنوعة - بضائع أجنبية الصنع – خردوات وبضائع متنوعة – معدات مستعملة – أقمشة ) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (8مليون جنيه).





وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (9) قضايا.





وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).





و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1048) مخالفة مرورية متنوعة.





و فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (195) حكم قضائى متنوع.





و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية بمضبوطات بلغت أكثر من (109 ألف يورو ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



