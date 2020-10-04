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حالة تحدث بين واحد من كل 500 ألف مولود.. عملية نادرة لطفل يحمل جنينا في بطنه بالزقازيق.. شاهد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:43 م
عملية نادرة لطفل
عملية نادرة لطفل يحمل جنين في بطنه
إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو عبد المحسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الزقازيق ، إنه تم إجراء  عملية لطفل يحمل جنينا آخر في بطنه 
واكد  ان هذه حالة نادرة تحدث بين كل 500 ألف حالة وام اراها مسبقا .

وأضاف عبد المحسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن الطفلين في كانا توأم في البداية وبعدها حدث ان الكيس الجنيني لأحد التأمين قام بالدخول إلي الكيس الجنيني للتوأم الآخر وتتم عملية الحمل علي أنه جنين واحد .

واوضح عبد المحسن ، أن عند متابعة الأم في الشهر السابع وجدت شيء غريب بداخل بطن الطفل ولكنني لم استطيع تحديد ما هذا الشيء لأنه كان منتفخ وهذا ليس المنظر الطبيعي للجنين .

وتابع : بعد ذلك قمت بطلب اشعة ثلاثية الابعاد وهي التي أكدت وجود سوائل وانسجة بداخل بطن الطفل وايضا لم يتم حسم الأمر وهذا يستوجب له عمل أشعة مقطعية وهذا خطأ في المحل وانتظرنا حتي تتم عملية الولادة .

واستكمل : أن الولادة تمت في مستشفى كبير في الزقازيق بحضور استشاري أطفال واستشاري جراحة الأطفال وبعد عملية الولادة كان الطفل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة وحالتة جيدة وبعد ذلك قمنا بعمل الأشعة المقطعية  التي أظهرت وجود رأس وعظام داخل بطن الجنين .

واشار الى ان هذه الحالة تم معرفتها في خطوة استباقية في ظل وجود الاشاعات الطبية الحديثة وتم الاستئصال بطريقة جيدة والطفل بصحة جيدة .
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