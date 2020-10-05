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اقتصاد

أسعار صرف الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 5- 10-2020

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 5- 10-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر

سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.70 جنيه للشراء و15.82جنيه للبيع .

وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.69جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع .

و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع .

وسجل  الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.70جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.59جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.69جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.
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