أسعار صرف الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 5- 10-2020

ننشر أسعار صرف الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 5- 10-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر
سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.70 جنيه للشراء و15.82جنيه للبيع .
وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.69جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع .
و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.70جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.59جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 15.69جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.