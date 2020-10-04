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حوادث

كتم أنفاسها ووضعها في شيكارة.. كشف لغز مقتل طفلة عمرها 8 سنوات بكفر الشيخ

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:56 م
جثة
جثة
محمود زيدان
نجحت مباحث مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، في أقل من 24 ساعة، فى كشف غموض، مقتل طفلة عمرها 8 سنوات، بعد أن تبين ان وراء اختطافها وسرقة قرطها الذهبي وقتلها، صاحب محل زيوت، لمروره بضائقة مالية.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من "أ.م" 38 سنة، تاجر أعلاف، وصاحب مزرعة سمكية، مقيم بقرية دمرو، باكتشاف اختفاء ابنته "أ.أ" 8 سنوات، عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات المنزلية.

وفي وقت لاحق، ورد اتصال هاتفي من رقم محمول على الهاتف الخاص بسائق شقيقه، مفاده طلب مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه نظير إطلاق سراح الطفلة المختطفة، وتم العثور عقب ذلك على جثة الطفلة المجني عليها ملقاة بمصرف 8 دمرو، داخل "شيكارة"، وبها إصابة بالرأس، واختفاء قرط "حلق" ذهبي كان بأذنيها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، وضم المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز سيدي سالم، والمقدم فتحي رزق، مفتش المباحث، والنقيب أحمد العيسوي، والنقيب أحمد الزيني، والملازم أول محمد أبو خشبة، معاونو المباحث.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة صاحب محل زيوت يبلغ من العمر 23 سنة، بهدف مساومة أهلية المجني عليها وطلب مبلغ مالي منهم، وتبين أنه قام بكتم أنفاسها وارتطام رأسها في الأرض، وسرقة قرطها الذهبي ووضعها داخل "شيكارة" وإلقائها في مصرف 8 دمرو محل الواقعة.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 7164 لسنة 2020م، إداري مركز سيدي سالم، وأخطرت النيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.

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