إبلاغ النيابة العامة.. الأولمبية تحسم مصير شكاوى الأهلي ضد رئيس الزمالك

قررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية

وتضمن بيان اللجنة الأولمبية حسم مصير شكاوى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته وجاء كالاتي:

اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأحد 4/10/2020 ، للنظر فى ما انتهى إليه التحقيق فى الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، والاتحاد المصرى لكرة اليد ، وعدد من الشخصيات الرياضية ، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية ، والتى أخرجها عن دورها الرياضى ، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى .





كما تضمن البيان بند ، إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.



