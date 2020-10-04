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رياضة

إبلاغ النيابة العامة.. الأولمبية تحسم مصير شكاوى الأهلي ضد رئيس الزمالك

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:46 م
صدى البلد
ريهام بكير
قررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية 

وتضمن بيان اللجنة الأولمبية حسم مصير شكاوى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته وجاء كالاتي:

اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأحد 4/10/2020 ، للنظر فى ما انتهى إليه التحقيق فى الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، والاتحاد المصرى لكرة اليد ، وعدد من الشخصيات الرياضية ، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية ، والتى أخرجها عن دورها الرياضى ، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى .

كما تضمن البيان بند ، إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.

ودعت اللجنة الأولمبية مجلس إدارة الزمالك بالدعوة لانعقاد انتخابات تكميلية ، على مقعد الرئيس وتضمنت الفقرة الأولى من البيان ما يلي.

 أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .

 ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها.

د- على نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .

يسري القرار إبتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار ، وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما .
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