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رياضة

رغم النتيجة الكارثية أمام أستون فيلا.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:53 م
صدى البلد
عمر سلامة
عاش جمهور ليفربول ليلة حزينة بعد الهزيمة بسبعة أهداف لهدفين، في المُباراة التي جمعتهما على أرض ملعب فيلا بارك في إطار الدوري الإنجليزي.


رغم ليلة ليفربول السيئة إلا أن محمد صلاح كان على موعد مع رقمين رائعين، الأول هو أنه سجل في الفريق رقم 25 له من أصل 26 فريقًا لعب ضدهم في الدوري الإنجليزي المُمتاز، أي بنسبة 96%، وهو المُعدل الأفضل لأي لاعب من ليفربول في تاريخ البريميرليج.


ووصل محمد صلاح بهدفيه مع ليفربول للهدف رقم 99 مع الريدز، ووصل للهدف رقم 101 له في إنجلترا بإضافة هدفيه مع تشيلسي في فترة تواجده الأولى على الأراضي البريطانية.

ويأمل جمهور ليفربول أن تكون خيبة اليوم بداية لتصحيح المسار، وسلط أداء الريدز السلبي الضوء على نواقص الفريق، خاصة في مركز حراسة المرمى، والدفاع.
وتعرض ليفربول لهزيمة مذلة على يد أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين فى مبارة للنسيان بالدوري الإنجليزى 
وشهدت المباراة مشاركة ٣ نجوم مصريين محمد صلاح مع ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى مع أستون فيلا فى توهج جديد للمحترفين المصريبن على الملاعب الانجليزية. 
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