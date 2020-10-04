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منوعات

لقطات مفزعة.. ثور يرفع رجلا في الهواء بين قرنيه

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:53 م
صدى البلد
نهى حمدي
يعد حيوان الثور من اكثر الحيوانات شراسه، فهو لن يترك حقه أبدًا فردود أفعاله سريعة  لا يحتاج تفكير، فهذه هي اللحظة الصادمة التي يقوم فيها الثور بضرب رجل وإلقائه في الهواء، بعد أن ضربه بعصا.

تظهر لقطات CCTV الثور يقف على جانب طريق ضيق عندما يمر رجل بجانبه، ويقوم بصفع الحيوان على مؤخرته بالعصا عدة مرات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
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فكان ردت فعل الثور الغاضب هو الالتفاف حول الرجل ومن ثم يرفعه بقرنيه ويصدمه  في بعض الدرجات ويسقط على الأرض.

ثم انطلق الثور بعيدًا بينما ذهب شخصان كانا جالسين على بعض الدرجات القريبة لمساعدة الرجل، وقع هذا الهجوم العنيف في هاريانا بالهند.

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