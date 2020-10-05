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تعليم

ظهور نتيجة هذه الاقسام بكلية تربية نوعية القاهرة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
مريم عزت
اعتمدت اليوم الدكتورة صفاء محمد شوقي مهدي عميد كلية تربية نوعية بجامعة القاهرة و الدكتورة حنان اسماعيل "وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب " نتيجة الفرقة الثانية لقسمي التربيه الموسيقية والتربية الفنيه وجاري العمل علي اعلان نتيجة قسم الاعلام التربوي في اسرع وقت . 

كما اعلنت كلية تربية نوعية عن اعلان نتيجة الفرقة الرابعة دور سبتمبر ( قسم الاعلام التربوي - قسم التربية الموسيقية - قسم التربية الفنية علي موقعhttps://cu.edu.eg/ar/materials و باستخدام كلمة المرور الاتية 435197 والجدير بالذكر قد استعرض موقع "صدى البلد" الاقسام والتخصصات الموجودة بالكلية كالاتى :- 

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‫- قسم الاعلام التربوي :‬
‫ يعمل هذا القسم على تنمية المهارات المهنية التي يحتاجها الطالب للتعامل مع مختلف وسائل الإعلام، وإكسابه الخبرة والمعرفة العلمية التي تؤهله للعمل في مجالات الصحافة والإذاعة المدرسية والمسرح المدرسي وكيفية العمل على رعاية هذه المجالات وتطويرها في المدرسة بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية‬ 

‫وتشمل مقررات هذا القسم ( نشأة وسائل الإعلام وتطورها، الإعلام والتنمية، التحرير الصحفي، الترجمة الإعلامية، الرأي العام، التصوير الإعلامي، الإضاءة والديكور المسرحي ،تخطيط الإعلام التربوي، الدراما والنقد وغيرها .‬ - قسم التربية الفنية 
  وهو القسم المعني بإعداد معلم التربية الفنية ، ويسعى هذا القسم إلى إعداد معلم متميز مبدع، يواكب المتغيرات العالمية والمحلية بحيث يكون لديه الخبرات الكافية التي تتطلبها نظم الجودة العالمية مما يمكنه من المنافسة في سوق العمل على المستوى الدولي والمحلي ليس هذا فقط بل أن التخصصات التي يدرسها الطالب داخل برنامج التربية الفنية تتيح له فرص العمل في مجالات متعددة وليس مجال التدريس فقط ، بالإضافة إلى إمكانية استفادته من دراسته لهذه التخصصات فى عمل مشاريع خاصة أو مشروعات صغيرة. ‫- قسم التربية الموسيقية :
‬ ‫ويشمل دراسة الالات الموسيقية ويضم الطلاب الراغبين في دراسة علوم الموسيقى‬
- قسم العلوم التربوية والنفسية .‬

‫وتسعى الكلية لإعداد معلم نوعي في مجالات التربية الفنية، التربية الموسيقية والإعلام التربوي لمرحلة التعليم قبل الجامعي وإعداد وتحديث البرامج والخطط الدراسية بما يتوافق مع رسالة ورؤية الكلية والجامعة في ضوء معايير أكاديمية متميزة في مجال التعليم النوعي بما يواكب التقدم التكنولوجي الحديث .
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