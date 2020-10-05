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استشاري مناعة: ترامب يتناول عقارا تجريبيا جديدا.. وحالته الصحية مستقرة.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
أشرف الفقي
أشرف الفقي
إبراهيم القادري
قال الدكتور اشرف الفقي الزميل السابق لهيئة سلامة الدواء الامريكية، إن الرئيس ترامب اعلن عن اصابتة هو وزوجته بفيروس كورونا وبعدها قال الفريق الطبي ان الرئيس الامريكي اخذ دعم اكسجين بالإضافة إلى عقار الديكساميثازون وهو عقار لا يأخذه المرضى في المراحل المبكرة من الاصابة .

واضاف اشرف الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة تن ، ان حالة الرئيس ترامب مستقرة واكد أنه أخذ دواء تجريبي جديد مازال رهن الموافقة الاستثنائية من هيئة سلامة الدواء وهذا الدواء عبارة عن كوكتيل من الأجسام المضادة المصنعة جينيا من حيوانات التجارب .

واوضح اشرف الفقي ، ان هذه المضادات الحيوية يتم حقنها في أجسام المصابين حتى تشتبك الأجسام المضادة مع الفيروس داخل جسم المريض .

وتابع : ان المرحلة الاولى من التجارب السريرية لهذا الدواء أثبتت هذا مؤكدا علي ان الرئيس ترامب يأخذ دوائين فعالين في علاج فيروس كورونا .

واكمل : ان الطبيب الخاص ترامب أعلن أنه بدأ يتعاطى دواء الديكساميثازون وهو دواء قديم وليس جديد وهو أحد مشتقات الكورتيزون وهناك مرضى كثيرين حول العالم أخذوا هذا الدواء .

واشار الي ان تصريح وجود لقاح لفيروس كورونا أثناء فترة الخريف هو تصريح مبالغ فيه هولن يكون هناك لقاح مجاز الى جميع المواطنين قبل بدايات العام القادم . 
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