للمرشحين لآداب حلوان... تعرف على شروط الأقسام قبل ملء التنسيق الداخلى بالكلية

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن شروط قبول الطلاب للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة ، ولا تقبل طلاب الثانوى الازهرى والدبلومات الفنية والمهنية.
كما أعلنت الكلية عن فتح باب التشعيب بالتنسيق الداخلى عبر موقعها الالكترونى لطلاب الثانوية العامة المرشحين للكلية عبر مكتب التنسيق بمراحله الثلاث .
ويوضح صدى البلد للمرشحين لكلية الاداب بجامعة حلوان شروط الاقسام للعام الجامعى 2020 - 2020 .
وتضم الكلية 18 قسما من الاقسام تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة ولكل قسم منهم الحق فى قبول عدد معين من الطلاب لا يمكن تجاوزه.
- اللغة العربية : يقبل هذا العام ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يقبل الطالب بشرط ان يتجاوز درجة 56 درجة بامتحان اللغة العربية بالثانوية العامة.
- اللغة الانجليزية : ١٢٠ طالبا انتظام فقط بشرط ان يتجاوز الطالب درجة 47 بامتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة
- اللغة الفرنسية : ٧٠ طالبا انتظام و ٧٠ طالبا انتساب بشرط ان يكون الطالب خريج مدارس فرنسية
- اللغات الشرقية ٣٥٠ طالبا انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا
- اللغة العبرية : ٣٥٠ طالبا انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا
- التاريخ : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا
- الجغرفيا : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا
- الفلسفة : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا
- الاجتماع : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب ويقبل الطلاب بدون اية شروط
- علم النفس : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا ولا يقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة
-المكتبات و المعلومات : ١٠٠ طالب انتظام و ١٠٠ طالب انتساب يقبل الطالب فى حال حصوله على 65% بامتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة و اجتيازه المقابلة الشخصية يقبل 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة
- الاثار و الحضارة : ٢٠٠ طالب انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب يقبل الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى
- قسم المسرح : ٧٥ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب عن طريق اجتياز المقابلة الشخصية
- الاعلام : ٢٥٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الاعتبارى و هو المجموع الكلى و مجموع مواد اللغات
-اللغة الالمانية : ٤٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطالب فى حال دراسته الالمانية بالثانوية العامة و حصوله على الدرجة النهائية بها
-اللغة الايطالية : ٨٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطالب فى حال دراسته الايطالى او الفرنسى فى الثانوية العامة و يجب اجتياز المقابلة الشخصية
- اللغة الاسبانية : ٨٠ طالبا انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب فى حال كان مجموع اللغة الاولى و الثانية 90% و الاولوية لدراسى الاسبانية
- اللغة الصينية : ٥٠ طالبا انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب عن طريق المقابلة الشخصية ويقبل خريجى المدراس الصينية بنسبة 5%