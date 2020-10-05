للمرشحين لآداب حلوان... تعرف على شروط الأقسام قبل ملء التنسيق الداخلى بالكلية

- اللغة العربية : يقبل هذا العام ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يقبل الطالب بشرط ان يتجاوز درجة 56 درجة بامتحان اللغة العربية بالثانوية العامة.









- اللغة الانجليزية : ١٢٠ طالبا انتظام فقط بشرط ان يتجاوز الطالب درجة 47 بامتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة





- اللغة الفرنسية : ٧٠ طالبا انتظام و ٧٠ طالبا انتساب بشرط ان يكون الطالب خريج مدارس فرنسية





- اللغات الشرقية ٣٥٠ طالبا انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا





- اللغة العبرية : ٣٥٠ طالبا انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا





- التاريخ : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا





- الجغرفيا : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا





- الفلسفة : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا





- الاجتماع : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب ويقبل الطلاب بدون اية شروط





- علم النفس : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا ولا يقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة





-المكتبات و المعلومات : ١٠٠ طالب انتظام و ١٠٠ طالب انتساب يقبل الطالب فى حال حصوله على 65% بامتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة و اجتيازه المقابلة الشخصية يقبل 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة





- الاثار و الحضارة : ٢٠٠ طالب انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب يقبل الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى





- قسم المسرح : ٧٥ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب عن طريق اجتياز المقابلة الشخصية





- الاعلام : ٢٥٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الاعتبارى و هو المجموع الكلى و مجموع مواد اللغات





-اللغة الالمانية : ٤٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطالب فى حال دراسته الالمانية بالثانوية العامة و حصوله على الدرجة النهائية بها









-اللغة الايطالية : ٨٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطالب فى حال دراسته الايطالى او الفرنسى فى الثانوية العامة و يجب اجتياز المقابلة الشخصية









- اللغة الاسبانية : ٨٠ طالبا انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب فى حال كان مجموع اللغة الاولى و الثانية 90% و الاولوية لدراسى الاسبانية









- اللغة الصينية : ٥٠ طالبا انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب عن طريق المقابلة الشخصية ويقبل خريجى المدراس الصينية بنسبة 5%



