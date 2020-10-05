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تعليم

للمرشحين لآداب حلوان... تعرف على شروط الأقسام قبل ملء التنسيق الداخلى بالكلية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:26 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن شروط قبول الطلاب للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١،  حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة ، ولا تقبل طلاب الثانوى الازهرى والدبلومات الفنية والمهنية. 


كما أعلنت الكلية عن فتح باب التشعيب بالتنسيق الداخلى عبر موقعها الالكترونى  لطلاب الثانوية العامة المرشحين للكلية عبر مكتب التنسيق بمراحله الثلاث . 


ويوضح صدى البلد للمرشحين لكلية الاداب  بجامعة حلوان شروط الاقسام للعام الجامعى 2020 - 2020 . 

وتضم الكلية 18 قسما من الاقسام تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة ولكل قسم منهم الحق فى قبول عدد معين من الطلاب لا يمكن تجاوزه.  



-  اللغة العربية : يقبل هذا العام ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب  و يقبل الطالب بشرط ان يتجاوز درجة 56 درجة  بامتحان اللغة العربية  بالثانوية العامة.


- اللغة الانجليزية : ١٢٠ طالبا انتظام فقط  بشرط ان يتجاوز الطالب درجة 47 بامتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة 

- اللغة الفرنسية : ٧٠ طالبا انتظام و ٧٠ طالبا انتساب  بشرط ان يكون الطالب خريج مدارس فرنسية 

- اللغات الشرقية ٣٥٠ طالبا انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب  و يتم قبول  الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا 

- اللغة العبرية : ٣٥٠ طالبا انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب و يتم قبول  الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا 

- التاريخ : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يتم قبول  الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا 

- الجغرفيا : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يتم قبول  الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا 

- الفلسفة : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يتم قبول  الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا 

- الاجتماع : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب  ويقبل الطلاب بدون اية شروط 

- علم النفس : يقبل ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالبا انتساب و يتم قبول  الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا  ولا يقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة 

-المكتبات و المعلومات :  ١٠٠ طالب انتظام و ١٠٠ طالب انتساب يقبل الطالب فى حال حصوله على 65% بامتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة و اجتيازه المقابلة الشخصية  يقبل 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة 

- الاثار و الحضارة : ٢٠٠ طالب انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب يقبل الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى 

- قسم المسرح : ٧٥ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب عن طريق اجتياز المقابلة الشخصية 

- الاعلام : ٢٥٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب  و يقبل الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الاعتبارى و هو المجموع الكلى و مجموع مواد اللغات 

-اللغة الالمانية : ٤٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطالب فى حال دراسته الالمانية بالثانوية العامة و حصوله على الدرجة النهائية بها  


-اللغة الايطالية : ٨٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطالب فى حال دراسته الايطالى او الفرنسى فى الثانوية العامة و يجب اجتياز المقابلة الشخصية 


- اللغة الاسبانية : ٨٠ طالبا انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب فى حال كان مجموع اللغة الاولى و الثانية 90% و الاولوية لدراسى الاسبانية 


- اللغة الصينية : ٥٠ طالبا انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب عن طريق المقابلة الشخصية  ويقبل خريجى المدراس الصينية بنسبة 5%

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