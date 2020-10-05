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تعليم

بعد تأجيلها المفاجئ.. التعليم تنظم احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة اليوم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
التربية و التعليم
التربية و التعليم
ياســـمين بدوي
تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم اليوم ، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020 ، احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 .

ومن المقرر أن يتم تنظيم الحفل بحضور الدكتور طاررق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، في تمام الساعة الثانية ظهرًا (2 ظهرًا)  بديوان عام وزارة التربية والتعليم .

وكان من المفترض أن يتم تنظيم هذه الاحتفالية أمس الاحد 4 أكتوبر 2020 ، إلا أن الوزارة أعلنت بشكل مفاجئ تأجيل الاحتفالية لـ الاثنين ، بسبب انشغال وزير التربية والتعليم بموعد طارئ يحول دون حضوره للحفل .


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جدير بالذكر أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية في جميع الشعب 43  طالبا/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبة المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وبلغ عدد أوائل الثانوية العامة بشعبة علمي علوم  12 طالبا/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد أوائل شعبة علمي رياضة بلغ 13 طالبا/طالبة، حيث حصل 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 و11 طالبا/طالبة على مجموع 409.5 درجة.

أما عن أوائل المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالبا/طالبة، حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجات، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجات، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وبلغت النسبة العامة للنجاح  81.4%.

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