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اقتصاد

البطاطس تسجل 3.75 جنيه للكيلو .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
أحمد علام
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد الموافق 4-10-2020؛ طبقا لما أعلنه جدول الأسعار بالموقع الرسمي لـ سوق العبور للجملة.


ووصل سعر كيلو الطماطم إلى 4.5 جنيه، والبطاطس 3.75 جنيه للكيلو، والبصل إلى نحو 5 جنيهات.

وبلغ سعر الكيلو الواحد من الكوسة نحو 7 جنيهات، والجزر بدون عروش نحو 5.5 جنيه، أما كيلو الفاصوليا فسجل 16 جنيها.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 3.75 جنيه، والرومي بـ 2.5 جنيه، والفلفل الرومي بـ 6.5 جنيه، والباذنجان الأبيض نحو 3.5 جنيه للكيلو.

ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى نحو 5 جنيهات، والألوان نحو 16 جنيها، والملوخية نحو 3 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 5 جنيهات، والصوب بـ 6.5 جنيه، والبامية بـ 18 جنيها.

وسجل سعر كيلو الليمون الأضاليا 3 جنيهات، والبلدي منه بـ 6 جنيهات، والبرتقال السكري بـ10 جنيهات، وكذلك البلدي، أما أبو سرة فوصل لـ 7 جنيهات.

وبلغ سعر العنب الأحمر الرومي 5 جنيهات، والكرمسن 11 جنيها، والتفاح الإيطالي بـ23 جنيها للكيلو.

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد العديد من الإنجازات خلال الـ6 أعوام الماضية، حيث إن معظم الأسعار عادت مرة أخرى لتنخفض خلال العامين الماضيين بنسبة تتراوح بين 30-50٪ في معظم الأصناف.
 
وأوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد طفرة كبرى خلال الفترة الماضية يشهد بها العاملون بالقطاع، وذلك بعد أن عاد الإنتاج المصري مرة أخرى ليصبح الأفضل في أوروبا، وهو ما اتضح من خلال ارتفاع الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة.
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