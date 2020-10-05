سكان حارة أبو عساكر فى دمنهور يستغيثون من أنتشار أكوام القمامة

اشتكى المواطن أحمد محمد ، من سكان حارة أبو عساكر أبو عبد الله دمنهور محافظة البحيرة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار أكوام القمامة.





وقالل فى رسالته : نعانى من انتشار أكوام القمامة، مما ترتب عليه انتشار الرائحة الكريهة، والحشرات مطالبا بتوفير مكان لتجميع القمامة ورفعها حفاظا على الصحة العامة.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



