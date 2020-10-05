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تعليم

7 أكتوبر.. موعد آخر لانعقاد المقابلة الشخصية لطلاب التكنولوجيا الحيوية باللغة الإنجليزية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
زراعة جامعة القاهرة
زراعة جامعة القاهرة
احمد علام
أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن انعقاد المقابلة الشخصية لطلاب التكنولوجيا الحيوية باللغة الانجليزية يوم الاربعاء الموافق 7 اكتوبر 2020 وذلك للطلبة  التي لم تتقدم خلال الموعد المحدد لها.

كما نوهت الكلية بأن بداية المقابلات  من الساعة ٩:٣٠ صباحًا بمقر الكلية، كما سيجري إعلان جداول الأسماء بالمواعيد  ويجب على الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي. 

ويعتبر قسم التكنولوجيا الحيوية من أقسام  اللغة الإنجليزية بالكلية، ويقبل عدد محدود من الطلاب بعد تخطيهم المقابلة الشخصية والتأكد من مستواهم في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أن الطالب يدرس بها  كيمياء الإنزيمات والتمثيل الغذائي، والتحليل الكيميائي لمكونات الأغذية، وكيمياء البروتينات والأحماض النووية، وكيمياء البيولوجيا الجزيئية والمناعة.

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كما يوفر القسم لخريجي كلية الزراعة فرص كثيرة لعمل في مجالات عدة أهمها المجال الطبي والصحي والصناعات الدوائية بمعامل التحاليل الطبية، والمختبرات الطبية والتشخيص الوراثي (للأمراض المعدية والوراثية والسرطان)، وبحوث وعمليات استنبات الأنسجة، وصناعة وإنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية.



 
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