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أخبار البلد

حتى 2050.. تحلية مياه البحر مشروع قومى لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
أمل مجدى
تحلية مياه البحر من أهم الملفات التى اهتمت بها  القيادة السياسية فى السنوات الأخيرة، خاصة مع زيادة الاحتياجات للماء بسبب زيادة عدد السكان والحصة الثابتة لمصر من المياه فاتجهت الدولة للتحلية وتم الاستفادة بتجربة السعودية وهى الدولة الأكبر فى العالم فى مجال تحلية المياه.

ويتم استهداف تحلية 6,40 مليون م3/ يوم حتى عام 2050 ، منها تحلية 1,5 مليون م3/ يوم كخطة خمسية أولى بحلول عام 2025.

وفى إطار الخطة القومية للمياه (2017-2037) واستراتيجية 2050 المعروفة بــ (4ت) والتي تم اقرارها بالاشتراك بين (9) وزارات لتحديد احتياجات مصر المستقبلية من المياه طبقًا لمعدلات الزيادة السكانية والمتوقع أن تقدر بحوالى 60 مليون نسمه حتى عام 2050 .

وقد  قررت الحكومة في عام 2016 بأن تكون جميع أعمال التنمية المستقبلية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر معتمدة على تحلية مياه البحر في ضوء السعى لايجاد مصادر بديلة لتنمية مواردنا المائية .

وعرض الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان استراتيجية تحلية مياه البحر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط حتى عام 2050 للوفاء بالاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب نتيجة الزيادة السكانية ، وما يتطلبه ذلك من توفير الطاقة اللازمة وخاصة الطاقة المتجددة لتشغيل تلك المحطات وذلك بالتنسيق بين وزارات الكهرباء والري والإسكان ، والجدير بالذكر أن تلك الخطة تستهدف تحلية 6,40 مليون م3/ يوم حتى عام 2050 وتم تقسيمها إلى خطط خمسية وتشمل الخطة الخمسية الأولى منها تحلية 1,5 مليون م3/ يوم بحلول عام 2025.

وتم بحث آلية نقل الأصول الخاصه بمحطات المحولات والمنشأة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري ليتم إدارتها والإستفاده بها بمعرفة وزارة الكهرباء والطاقة .

جدير بالذكر أن محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، والهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة.

عدد المحطات القائمة يبلغ  63 محطة، بطاقة انتاجية إجمالية تصل لـ 799 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والاسماعيلية والسويس.

و يبلغ عدد المحطات الجارى تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 الف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.

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