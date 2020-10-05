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مخترع أول كرسي محركات ذكي في العالم: تخصصت في دراسة اهتزازات محركات الطيران.. شاهد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
علي الشافعي، مخترع
علي الشافعي، مخترع أول كرسي محركات ذكي في العالم
إسراء صبري
روى علي الشافعي، مخترع أول كرسي محركات ذكي في العالم، عن أنه تخصص في دراسة اهتزازات محركات الطيران، كما انه حصل على 4 براءت اختراع في السنوات السابقة، وأيضا حصل على براءة اختراع لأول كرسي محركات ذكي في العالم في أكتوبر هذا العام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المعمل الخاص به متواجد داخل هندسة القاهرة، معقبا: المعمل خرج منه مئات وعشرات الطلبة منهم الدكاترة والخبراء حاليا.

وأكمل: بعد أكمال الاختراع والحصول على براءة الاختراع الخاصة به، تواصل مع الكثير من الشركات منهم: سيمنز وهي تعد شركة من أكبر شركات الكهرباء في أوروبا، وذلك من أجل عرض الفكرة الخاصة به في فرع شركتهم في أمريكا.

وأوضح أن هناك أحد الكراسي التي تم تصنيعها من قبل في أحدى الدول، وصل سعره نصف مليون دولار ببعض الشركات التي طرحته، ولكن الكرسي الجديد الخاص به، أكثر قدرة وتطورا عن ما سبقه.

مشيرا إلى أنه لم يكمل العمل على الاخترع حتى الآن وذلك بسبب عدم وجود التمويل الكافي للاختراع، حيث ستصل قيمة الدعم إلى مايقارب 5 مليون جنيه مصري.

مشددا على أم سيمنز مازالت في انتظار هذه التجارب من أجل التأكد على نجاح الاختراع.
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