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رياضة

سيد عبد الحفيظ: فوز الأهلي على المقاولون إعداد جيد لمواجهة الوداد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على المقاولون العرب في بطولة الدوري، وهو ما يمثل إعدادًا جيدًا قبل مواجهة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أن بيتسو موسيماني، المدير الفني، يحظى بدعم كبير من جانب الجميع، والأهلي دائمًا ما يعمل على توفير الأجواء المناسبة والبيئة المثالية لنجاح أي مدير فني من أجل تحقيق تطلعات الجماهير.

وأضاف أن محمد الشناوي سوف يخضع لأشعة لتحديد درجة الإصابة، متمنيًا أن يكون جاهزًا للمواجهات المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جونيور أجايي وأحمد الشيخ.

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن المباريات المتبقية من بطولة الدوري فرصة للجهاز الفني للوقوف على حالة اللاعبين وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.
وانتزع فريق الأهلي فوزا صعبا من ضيفه المقاولون العرب 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش 2/2.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه عمرو السولية الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 52 نقطة في المركز الرابع.

وهذه هي المباراة الأولى التي يتولى فيها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فريق الأهلي عقب توليه مسؤولية تدريب الفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر، الذي تم فسخ عقده بالتراضي.
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